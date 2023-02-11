В США собака полгода прожила с койотами и питалась камнями

Теперь животному планируют найти новых хозяев.

В штате Невада (США) домашняя собака попала в дикую природу и больше семи месяцев жила со стаей койотов, в голодные времена питаясь камнями. По словам Сьюзан МакМюллен — сотрудницы команды по поимке животных из Южной Невады — странную белую собаку в регионе заметили в июле 2022 года: ей дали кличку Призрак.

Она жила вместе со стаей койотов и порой попадала как в объективы фотоловушек, установленных на тропах, так и на записи с камер наблюдения. Специалисты предположили, что Призрак когда-то был домашней собакой, которую бросили ее владельцы.

«Похоже, что он оказался на улице 7-8 месяцев назад. Так или иначе, его приняла стая койотов. Он просто бегал и ел с ними, но потом стал хромать. Мы испугались, что койоты нападут на него», — рассказала Сьюзан МакМюллен.

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Специалистам удалось поймать Призрака в тот момент, когда он зашел в ловушку с приманкой. Как оказалось, собака очень дружелюбно настроена к людям. При этом ветеринары нашли у нее немало проблем со здоровьем: ушную и глазную инфекции, кожные проблемы, а также сломанный палец на лапе — последствия драк с другими животными. Палец призраку придется ампутировать. Кроме того, собаку стерилизуют.

«У Призрака в желудке оказались камни. Вероятно, он ел их, когда голодал. Мы наблюдаем за ними и надеемся, что они выйдут, чтобы не пришлось проводить еще одну операцию», — сообщила МакМюллен, отметив, что хочет найти собаке новых любящих хозяев.

Ранее сообщалось, что овчарка с фермы Джона Вирвиллера в Джорджии (США) в одиночку расправилась с восемью койотами и тем самым спасла отару овец и стадо коз.