В Таиланде слон растоптал десять человек – прямо во время церковного обряда

По словам очевидца, животное могли разозлить бегавшие возле него дети.

В провинции Бурирам (Таиланд) разъяренный слон напал на людей во время церковного обряда. Трагедия произошла в ходе церемонии посвящения в сан — в ней участвовало около тысячи человек. Слон, стоявший у храма, неожиданно напал на пожилую женщину и тяжело ранил, повалив и наступив ногой. После этого разъяренное животное стало топтать всех вокруг — всего в результате его нападения пострадали десять человек, которые были госпитализированы.

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«Слона разозлили дети, бегавшие возле него и собиравшие милостыню. Нельзя приводить животных к храму — такие нападения не должны повториться», — заявил один из очевидцев, 63-летний Праном Чаитронг.

Ранее сообщалось, что в Индии слон насмерть затоптал женщину, а затем явился на ее похороны. Во время общего прощания с женщиной он вновь набросился на погибшую.