В Танзании обнаружили лягушку, которая не квакает (а еще она глухая)

Ей приходится искать себе партнеров с помощью осязания.

В мире живут необычные лягушки, некоторые из них полупрозрачные, другие крайне неуклюже прыгают. У недавно обнаруженной амфибии своя особенность: у нее отсутствует голос. Она присоединилась к группе из семи других видов глухих лягушек, называемых колючегорлыми тростниковыми лягушками, которые обитают в Восточной Африке.

Вместо того, чтобы квакать, шипы на горле самцов могут помочь их самкам распознавать потенциальных партнеров на ощупь. Это что-то вроде шрифта Брайля, говорит биолог Люсинда Лоусон из Университета Цинциннати.

Лоусон и ее коллеги заметили маленькую лягушку длиной всего около 25 миллиметров в 2019 году во время наблюдения за дикой природой в горах Укагуру в Танзании. Команда сразу же узнала животное, теперь названное Hyperolius ukaguruensis, как колючую тростниковую лягушку. Но что-то казалось не так.

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«У нее был "неправильный" цвет. Большинство лягушек из этой группы зелено-серебристые, но эта была золотисто-коричневой. Несколько быстрых измерений, чтобы проверить, имеет ли странная лягушка просто тривиальные цветовые вариации или это может быть новый вид, показали, что ее глаза были меньше, чем у ее собратьев. После этого мы согласились, что пора заняться генетикой», – Люсинда Лоусон.

Исследователи провели ДНК на двух новооткрытых лягушках, а также на 10 особях, принадлежащих к известным видам колючих тростниковых лягушек. Сравнение подтвердило, что Hyperolius ukaguruensis – это новый вид.

Каждый вид лягушек из этой безмолвной группы, включая H. ukaguruensis, живет в своем собственном изолированном лесном массиве. Все семь ранее известных видов находятся под угрозой исчезновения или уязвимы. По словам Лоусон, это уединение делает жизненно важным различать виды и добавлять их в список приоритетов сохранения. Затем правительства и организации могут начать защищать регион, который новое, потенциально исчезающее животное называет домом.