В теле гренландского кита нашли столетний обломок гарпуна

В естественной среде обитания гренландские киты в среднем живут около 40 лет, однако возраст некоторых особей может перевалить за вековой рубеж. И находка китобоев – лишнее тому доказательство.

В 2007 году китобои с Аляски забили гренландского кита и при вскрытии туши обнаружили там остатки старинного гарпуна.

Анализ оружия показал, что оно было сделано в американском городе Нью-Бедфорд в конце XIX века – в то время это место считалось столицей китобойного промысла. Подобные «взрывающиеся» гарпуны пронзали животное и детонировали, оказавшись внутри, нанося ему смертельные раны.

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В то время исследователи предположили, что кит был подстрелен где-то между 1885 и 1895 годами, но выжил и продолжил плескаться в полярных водах, пока не попался инуитам спустя более чем столетие. Получается, обнаруженному киту было как минимум 112-115 лет на момент его смерти. Анализ хрусталика глаз подтвердил эту теорию (у китов они мутнеют с возрастом).

Находка обломков гарпуна ещё раз доказала, что гренландские киты являются одними из самых долгоживущих млекопитающих на Земле. Существует поверье, что некоторых из представителей этого вида могут прожить даже два столетия.

Гренландские киты считаются исчезающим видом в России и занесены в Красную книгу, но несколько коренных общин Чукотки — а также Аляски и Гренландии — имеют квоты на китобойный промысел.