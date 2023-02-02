В темных водах китайских пещер скрывается причудливая рыба, напоминающая единорога

Рогообразная структура на голове у рыб сбивает с толку ученых.

Исследователи обнаружили новый вид рыб, который определенно имеет сходство с мифическим единорогом. Существо нашли, когда оно пряталось в темных водах пещеры в горной провинции Гуйчжоу. При этом первые особи были найдены в небольшом бассейне шириной 1,8 метра и глубиной всего 0,8 метра. Команда собрала образцы, чтобы отправить их в лабораторию, не подозревая, что они имеют дело с невиданным ранее видом. Сравнив рыб с другими известными видами и проанализировав их ДНК, исследователи поняли, что они обнаружили.

По внешнему виду рыбы было понятно, что она относится к синоциклохейлусам (Sinocyclocheilus). Рыбы этого рода водятся только в Китае, обычно в небольших водоемах, окутанных тьмой. Известно 76 видов Sinocyclocheilus, большинство из которых имеют сходные характеристики с недавно найденным видом. К ним относятся снижение или полное отсутствие зрения, отсутствие чешуи и пигментации. Однако только у некоторых из этих рыб есть образование на голове, напоминающее рог.

В новом исследовании, опубликованном в журнале ZooKeys, команда описала вид, который они назвали S. longicornus. Рыба имеет длину от 10,5 до 14,6 см и обладает двумя парами усиков, которые они используют, чтобы передвигаться в кромешной тьме. Но, возможно, их самая интересная особенность – необычно длинная рогообразная структура, которая не имеет явного применения и не встречается у близкородственных видов. (Название longicornus происходит от латинских слов longus, что означает «длинный», и cornu, что означает «рог на лбу»).

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Образец S. longicornus Фото: ZooKeys

Эти роговидные структуры сильно различаются среди обитающих в темноте видов Sinocyclocheilus. Они могут быть раздвоенными или нераздвоенными, как у S. Longicornus и отличаются по длине. Поскольку у синоциклохейлусов, живущих в более светлых водах, нет таких придатков, они, вероятно, имеют какое-то отношение к жизни в темноте, но неясно, какова их цель, пишут исследователи в статье.

Большинство видов Sinocyclocheilus, в том числе S. longicornus, также имеют полностью сформированную боковую линию – орган, состоящий из высокочувствительных клеток, который проходит по телу рыбы в боковом направлении и улавливает изменения давления, температуры и солености, поэтому рог вряд ли выполняет те же функции.

Тем не менее, необычный размер рога у S. longicornus в сочетании с тем фактом, что новый вид не имеет близкого родства с другими длиннорогими видами, позволяет предположить, что длиннорогие появлялись как минимум в двух отдельных случаях в этом роде, пишут исследователи. Таким образом, сравнение условий окружающей среды S. longicornus с некоторыми другими видами длиннорогих могло бы, наконец, показать, для чего на самом деле используются загадочные структуры.