В Турции побит температурный рекорд: почти +50

Эксперты предупреждают, что тенденция к тепловым волнам в Средиземноморском бассейне сохранится до 2040-х годов.

Рекордная температура в 49,5 градусов по Цельсию была зарегистрирована 15 августа в центральной анатолийской провинции Эскишехир, сообщил министр окружающей среды Мехмет Ожасеки. Он добавил, что предыдущий рекорд составлял 49,1 градуса в 2021 году.

Национальная метеорологическая служба Турции предупредила, что жара будет продолжать превышать нормальные сезонные температуры на 11 градусов.

По словам Бариса Онола, профессора метеорологии Стамбульского технического университета, основной причиной рекордной жары является изменение климата. Хотя Эль-Ниньо также приносит температурные рекорды, волны тепла стали более частыми и длятся дольше, сказал Онол.

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«В ближайшие 30-40 лет Турция будет гораздо более подвержена воздействию высоких температур, как и остальная часть Средиземноморского региона», – Барис Онол.

Онол прогнозирует, что из-за жары пик туристического сезона в Средиземноморском регионе с 2040 года сместится на сентябрь и октябрь. Точно так же управление водными ресурсами будет иметь ключевое значение для региона, сказал он, прогнозируя засуху в летние месяцы в ближайшие годы.