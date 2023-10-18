В Уэльсе обнаружили жука, который питается кожей

Открытие озадачило ученых.

Исследователи обнаружили у побережья Кардиффа жука, который питается кожей. Насекомое, получившее название Dermestes undulatus, было обнаружено на изолированном острове Флэт-Холм. Исследователи обнаружили популяцию, которая, по их мнению, может быть последней в своем роде в Великобритании.

«Эти крошечные жуки питаются кожей, мехом и костями мертвых животных. Это не для брезгливых: Dermestes буквально означает пожиратель шкур», – Сара Морган, сотрудник по связям с общественностью Флэт-Холма.

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Остров, расположенный посреди Бристольского канала и часто лишенный доступа к воде и электричеству, уязвим к плохой погоде. Хотя точно неизвестно, как жуки попали на остров, Морган предположила, что, возможно, птицы принесли их туда, неся с собой трупы.

Морган добавила, что жуки невероятно полезны в судебной медицине, поскольку помогают определить, как долго тело находилось на одном месте.

Плотоядных жуков, называемых дерместидами, считают «судебно-медицинскими экспертами природы». Термин «дерместид» происходит от греческого слова, означающего «кожа». Только 14 видов жуков-скарабеев потребляют падаль, а настоящие плотоядные насекомые, называемые дерместидами, пожирают исключительно мертвецов. Эти насекомые выгодны тем, что они очищают кости, которые важны для идентификации судебно-медицинских экспертов и таксидермии.

Теперь все ясно: жуки всасывают воду через задний проход читать

В процессе, известном как скелетирование, эти жуткие ползучие существа поедают плоть туш, когда агрессивные химикаты рискуют повредить улики, такие как отметины на костях; Сотрудники правоохранительных органов по охране дикой природы используют жуков для выявления скелетов.

Дерместид еще называют ковровыми жуками. Существует три разных вида, и их размеры различаются. Представителей родов Attagenus и Anthrenus называют «ковровыми жуками», их длина может варьироваться от 6 до 25 мм.

Черный ковровый жук имеет длину от 2,8 до 5 миллиметров и имеет ноги темно-коричневого или блестящего черного цвета. Между тем, разнообразные ковровые жуки имеют длину от 2 до 3 мм и могут быть белого, желтого, коричневого или серо-желтого цвета.