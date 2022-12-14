В Уганде мальчик чудом спасся из пасти бегемота

Ребенок не только выжил, но и не получил серьезных травм.

В деревне округа Касесе (Уганда) местные жители смогли спасти двухлетнего мальчика Пола Ига после того, как его попытался проглотить бегемот. Ребенка на какое-то время оставили без присмотра родители, и тот решил поиграть на берегу озера. Неожиданно из воды появился крупный бегемот – эти животные крайне агрессивны, к тому же они крайне ревностно охраняют свою территорию. Гиппопотам напал на Пола и схватил мальчика своей огромной пастью. Увидевшие это жители Касесе бросились на помощь мальчику и начали кидать в бегемота камни.

В какой-то момент зверь выплюнул ребенка, а затем скрылся в воде. Свидетели утверждают, что бегемот успел наполовину «проглотить» Ига. Мальчик без сознания был экстренно госпитализирован.

Однако врачи очень удивились, что Пол после встречи с опасным зверем не только выжил, но даже не получил серьезных травм. Ребенок быстро пришел в себя, после чего медики отпустили его домой вместе с родителями. Между тем полицейские Уганды обратились к родителям и призвали не оставлять маленьких детей без присмотра, поскольку те могут пострадать от нападения диких животных, особенно вблизи водоемов.

Вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма). Никакие хищники этому африканскому тяжеловесу не страшны: зубы бегемотов могут вырастать до полуметра, а их толстую шкуру прокусить сможет далеко не каждый хищник Бегемоты — гиганты африканской саванны, которых часто недооценивают. Почти весь световой день они проводят в воде: доминантные самцы утверждают свои права на территорию и собственную группу, прогоняя посягающих на них соперников (и любых других зверей). С наступлением сумерек гиппопотамы покидают реки, в которых нежатся (или жестоко дерутся) весь день и выходят на сушу пастись. Крупному самцу необходимо около 40 кг растительности, чтобы насытиться.

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Жестокую сцену записали однажды туристы в южноафриканском нацпарке – бегемот убил антилопу куду. Гиппопотам приблизился к плывущей в воде куду – и зажал ее в зубах. Позже его добычу отобрали гиеновидные собаки.

Ранее сообщалось, что в Камеруне семеро человек погибли после нападения бегемота на их каноэ.