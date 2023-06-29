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В Великобритании дрозды съели всю вишню на фестивале вишни

Фото: Wikipedia Commons

Черный дрозд

Мероприятие пришлось отменить.

В графстве Корнуолл (Великобритания) черные дрозды лишили праздника гостей фестиваля вишни, съев все ягоды. Планировалось, что мероприятие состоится 28 июня и будет длиться пять дней. Однако, как рассказала сотрудница благотворительного фонда и организатор мероприятия National Trust Лаура Джарман, прямо накануне праздника с 80 деревьев пропали все ягоды.

Это выяснилось в тот момент, когда  накануне фестиваля Джарман вместе с сотрудниками решила осмотреть вишневый сад. Именно тогда она узнала от садовника, что все ягоды съели «наглые черные дрозды», а сам праздник в итоге пришлось отменить. Впрочем, Лаура отметила, что не держит зла на птиц.

«Я все равно считаю их милыми», — отметила она.

Теперь вместо фестиваля вишни в графстве Корнуолл планируют провести мероприятие по сбору яблок — если, конечно, их тоже никто не съест.

Ранее сообщалось, что в Великобритании чайки стали нападать на наркоманов и отнимать у них запрещенные вещества.

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