В Великобритании появился на свет детеныш редчайшего «танцующего лемура»

Детеныш родился вне Мадагаскара впервые в истории Старого Света.

В зоопарке Честера в графстве Чешир впервые в Европе родилась сифака Кокереля (Propithecus coquereli), или ореховая сифака – очень редкий лемура. Животное находится на грани исчезновения и также имеет прозвище «танцующий лемур» из-за необычной манеры передвижения по земле. Спускаясь с деревьев, сифаки энергично прыгают боком, словно исполняя какой-то замысловатый танец.

Детеныш появился у родителей по имени Беатрис и Эллиот, которые переехали в Великобританию из Северной Каролины в мае 2021 года. Хотя детеныш весом около 120 граммов родился 19 декабря прошлого года, смотрители не будут трогать малыша, чтобы определить его пол, пока он не сможет проводить время отдельно от матери – это случится, когда ему исполнится примерно полгода.

«Поскольку эти невероятные лемуры находятся на грани вымирания, рождение детеныша у Беатрис – знаковый момент для сохранения этот вида. Очень интересно быть первой командой защитников природы в Европе, которая успешно разводит этого необычного и чрезвычайно редкого примата. Беатрис регулярно кормит своего новорожденного и он цепляется за ее густую шерсть, пока самка прыгает с дерева на дерево», – Марк Брейшоу, куратор отдела млекопитающих в зоопарке.

Брейшоу добавил, что через несколько недель детеныш переберется на спину матери и будет передвигаться вместе с ней, пока не научится самостоятельно лазить по деревьям.

В дикой природе сифаки Кокереля вырастают до 46 см в холку. Хвост при с хвостом, аналогичным по длине с их ростом, и весят от трех до шести килограммов. Эти травоядные обитают в северной части Мадагаскара и отличаются от лемуров тем, как они ходят.

На деревьях сифака Кокереля передвигается чрезвычайно ловко. Животное сохраняет вертикальное положение в состоянии покоя или при движении между ветвями или стволами. Этот стиль передвижения по деревьям характерен для большинства, если не для всех, лемуров.

Реклама

Иногда сифака Кокереля спускается вниз, чтобы пересечь открытые пространства. И тут начинают твориться уникальные вещи – способ передвижения по земле у них необычный. Примат совершает серию прыжков на двух ногах, раскинув руки в стороны для равновесия. При этом он наклоняется в направлении своего прыжка, чтобы развить импульс вперед. При движении их длинный хвост также позволяет им сохранять равновесие.

«Танцующие лемуры» используют разные голосовые сигналы, чтобы отпугивать хищников и определять местонахождение друг друга, а в их горле есть ароматическая железа, которой они трутся о ветки, чтобы отметить свой путь и привлечь партнеров.

Джунгли Мадагаскара, где живут эти сифаки, сейчас активно вырубаются, чтобы обеспечить пастбища для крупного рогатого скота. Также деревья вырубают для производства древесного угля. Всего за 30 лет численность этого вида лемуров сократилась на 80 процентов. В итоге в 2018 году сифаки Кокереля были признаны Международным союзом охраны природы (МСОП) вымирающими из-за масштабов уничтожения их среды обитания.

Майк Джордан, директор Честерского зоопарка, сказал, что положение вида «безнадежно», и эта схема может стать «спасательной шлюпкой, которая предотвратит их полное вымирание».

Сейчас в зоопарках Европы живет всего семь этих приматов, а новая семья из трех особей – единственная в Великобритании.