В Великобритании собака села за руль и устроила ДТП

Бордер-колли по кличке Фрея неожиданно стала водителем Jeep Cherokee.

В деревне Гронан (Великобритания) бордер-колли по кличке Фрея прыгнула за руль машины Jeep Cherokee и устроила ДТП. Все началось с того, что 60-летняя Сью Брюер решила посадить Фрею — собаку своей дочери — на переднее пассажирское сиденье. Когда пожилая женщина на минуту отвлеклась, Фрея неожиданно запрыгнула на водительское сиденье и случайно перевела рычаг коробки передач в режим движения вперед.

Jeep Cherokee, стоявший под уклоном, покатился вперед и врезался в автомобиль соседа, 34-летнего Шона Уоллера. Тот услышал шум рядом с домом, вышел посмотреть, что происходит, и увидел, что джип соседки врезался в его машину. Тогда мужчина решил посмотреть запись с камеры наблюдения в своем дверном звонке и с удивлением обнаружил, что за рулем Jeep Cherokee находилась Фрея.

Реклама

Шон Уоллер и его семья сочли выходку собаки забавной и не стали требовать компенсации за повреждения своего старого автомобиля. А Сью Брюер отметила, что виновница ДТП Фрея чувствует себя нормально и, несмотря на опасный стиль езды, по-прежнему остается любимицей семьи.

Ранее сообщалось, что в турецкой провинции Самсун собака застрелила хозяина, когда они вместе возвращались с охоты.