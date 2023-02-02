В Великобритании выбрали самую уродливую собаку

Ей оказался метис мопса и китайской хохлатой.

В Великобритании метис мопса и китайской хохлатой собаки по кличке Пегги выиграл конкурс на звание самой уродливой собаки страны — такое решение приняли судьи сайта ParrotPrint.com. В помете щенков Пегги была самой маленькой и последней из всех нашла себе хозяев — она приглянулась Холли Миддлтон из графства Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Несмотря на необычную внешность щенка, Холли вместе с мужем влюбилась в него с первого взгляда.

«Мы сразу полюбили Пегги с ее огромными глазами, маленьким пучком белой шерсти и языком, который свисает набок. Мне стало жаль ее, всю такую лысую и с высунутым языком», — рассказала хозяйка собаки.

В качестве приза Пегги получила купон на эксклюзивные SPA-процедуры для собак, а также фотосессию и портрет на холсте. Главный судья конкурса Мэтт Дэхен отметил, что он вместе с коллегами без ума от победительницы.

«Я никогда не думал, что мы найдем собаку, которая будет одновременно уродливой и милой», — сказал Дэхен.

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В свою очередь Холли Миддлтон выразила надежду, что люди изменят свое мнение о собаках, которые в силу разных странностей во внешности остаются без хозяев. По словам женщины, она решила отправить Пегги на конкурс после того, как многие друзья и родственники Холли стали говорить ей, что у ее собаки есть все шансы на победу.

Конкурс уродливых собак проводится в Великобритании с 1961 года. По замыслу организаторов, он предназначен для питомцев, которые никогда не победят на обычных выставках собак, но так же заслуживают любви и заботы. Первые места часто занимают китайские хохлатые.

Ранее сообщалось, что пожилой метис китайской хохлатой собаки с ироничной кличкой Мистер Счастливое Личико (Mr. Happy Face) стал победителем конкурса на звание самой уродливой собаки в мире, который прошел на ярмарке Сонома-Марин (штат Калифорния, США).