В ветклинику привезли очень странную собаку. Врачи не могли поверить своим глазам

Животное лаяло как собака и охотилась как лиса – это первый известный в мире гибрид лисицы и собаки.

В 2021 году в Бразилии эту странную «собаку» сбила машина, и очевидцы отвезли ее в ветеринарную клинику, где медицинский персонал долго не мог понять, что происходит. Ветеринары никак не могли ответить на вопрос: эта молодая самка – собака или лисица?

Позже ученые провели генетический анализ животного, и результаты оказались поразительными: было установлено, что это первый известный в мире гибрид – детеныш самки пампасской лисы и самца собаки. Пампасские водятся в Бразилии и относятся к роду южноамериканских лисиц.

Исследователи обнаружили, что гибрид сочетает в себе качества обоих видов животных. Выглядела собаколиса так: большие заостренные уши, густая жесткая шерсть и тонкая удлиненная морда.

Поведение гибрида тоже было странным. Изначально осторожная с людьми, самка постепенно смирилась с их присутствием и даже позволяла себя погладить, брать на руки. Ее кулинарные предпочтения были столь же странными: она отказалась от обычного корма для собак, отдав предпочтение живым грызунам.

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Кроме того, самка издавала лай, похожий на собачий, и иногда играла с игрушками, словно щенок. Двигалась же она с грацией и ловкостью лисы.

К сожалению, в начале этого года самка умерла – по неизвестным причинам. Она не успела дать потомства, хотя специалисты говорили, что это вполне возможно.

«Она была удивительным животным, настоящим гибридом пампасской лисы и собаки. Она не была такой послушной, как собака, но ей также не хватало агрессивности, которая присуща дикой собаке, когда ее, например, брали на руки. Она была застенчивой и осторожной и обычно старалась держаться подальше от людей. За время, пока она была в ветеринарной клинике, я думаю, она начала чувствовать себя в большей безопасности», – рассказала Флавия Феррари, которая ухаживала за животным.

Эта самка считается первым в мире зарегистрированным примером гибридизации лисы и собаки. Генетическая оценка показала, что гибрид обладал в общей сложности 76 хромосомами, представляющими собой помесь 74 у лисы и 78 у собаки.

Раньше считалось, что получить гибрид лисы и собаки невозможно, потому что они слишком разнятся генетически.