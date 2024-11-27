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В якутском поселке женщин освободили от работы из-за пурги

Фото: ЯСИЯ / Telegram-канал

Порывы ветра в посёлке Тикси достигают 38 м/с.

В посёлке Тикси на берегу одноименной бухты в Море Лаптевых уже несколько дней бушует сильнейшая пурга. Там закрыты школы и детские сады; женщинам, чей труд не связан с «непрерывным производством», разрешили не выходить на работу. 

Судя по кадрам, которыми поделились местные жители и новостные издания, дойти до работы некоторым легковесным гражданам действительно будет трудно (даже при всём желании). В Гисметео рассказали, что штормовые порывы юго-западного ветра в Булунском и Анабарском районах Якутии достигают 25-30 м/с, а в самой бухте Тикси – до 35-38 м/с.

Синоптики ожидают, что штормить будет как минимум до 28 ноября. 

В посёлке городского типа Тикси находится самый северный порт России; сам населённый пункт пролегает к востоку от устья реки Лены и является важнейшей точкой освоения Российской Арктики.

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