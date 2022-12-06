В Японии домашний медведь растерзал хозяина в своей клетке

Позже агрессивного зверя застрелил охотник.

В городе Мацумото (префектура Нагано, Япония) домашний медведь напал на зашедшего в его клетку хозяина и растерзал его. Разрешение на содержание медведя 75-летний Акира Маруяма получил в 2004 году. Метровый самец гималайского медведя жил в клетке, стоявшей на территории дома Маруямы. После нападения зверя мужчина потерял сознание: его в медвежьей клетке обнаружили родственники с множественными укусами. Сам хищник выбрался из клетки и сбежал.

Гималайских медведей отличает белая шерсть на груди, стройное телосложение, тонкая остроносая морда и большие округлые уши. Средней вес представителей этого вида, предпочитающих селиться в холмовых и горных лесах — от 120 до 140 килограммов, а ареал обитания простирается от Ирана до Японии, включая российское Приморье на севере и Вьетнам и острова Хайнань и Тайвань на юге. Медведи могут проявлять агрессию, защищая себя, свою территорию и потомство.

Реклама

Японца госпитализировали, но врачи в больнице лишь констатировали его смерть. Позже агрессивного медведя нашел и застрелил член местной ассоциации охотников. При этом состояние клетки и замка, где жил хищник, проверяли еще в минувшем мае, но никаких проблем с ними тогда не обнаружили.

Ранее сообщалось, что на Аляске (США) 33-летний Николас Куперус из штата Мичиган отправился на охоту с приятелями, столкнулся с четырьмя медведями гризли и чуть не лишился рук.