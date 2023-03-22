В Японии нашли новый вид орхидеи. Она пряталась у всех на виду

Поскольку флора Японии уже тщательно изучена и задокументирована, открытие новых видов растений – редкое событие.

Группа японских ученых недавно обнаружила удивительный новый вид орхидеи (Spiranthes hachijoensis) с розовыми лепестками, поразительно напоминающими изделия из стекла.

Сперва эта орхидея была замечена недалеко от острова Хатидзё в префектуре Токио, но дальнейшие исследования показали, что ее ареал намного шире, чем предполагалось ранее, и распространяется на знакомые всем места, такие как обычные парки, лужайки и даже частные сады и балконы.

Новое открытие доказывает, что многие новые виды могут скрываться в обычных местах. Судя по всему, исследователям теперь не обязательно отправляться в поисках неизвестных науке видов в труднодоступные места – горные перевалы, влажные тропические леса и другие далекие уголки планеты. Иногда новый вид прячется прямо под носом.

Род Spiranthes – самый распространенный тип орхидей в Японии, вызывающий всеобщее восхищение на протяжении столетий. В него входит удивительное разнообразие орхидей, демонстрирующих множество отличительных морфологических признаков. Поскольку их белые или розоватые цветы обычно располагаются по спирали вокруг центрального стебля, эти орхидеи часто называют «женскими косами».

Реклама

Змею в джунглях Панамы назвали в честь матери Леонардо Ди Каприо читать

Долгое время ученые считали, что Spiranthes состоит всего из одного вида – Spiranthes australis. Тем не менее, расширенные полевые исследования на материковой части Японии выявили несколько популяций неизвестного таксона с голыми цветочными стеблями. Хотя этот ранее неизвестный таксон часто растет рядом с S. australis, кажется, что он зацветает примерно на месяц раньше. Это значит, чтоб оба таксона находятся в репродуктивной изоляции друг от друга.

Проведя всестороннее десятилетнее исследование образцов, собранных в различных регионах Японии, Тайваня и Лаоса, ученые представили морфологические, филогенетические и экологические доказательства признания S. hachijoensis новым видом орхидей, демонстрирующим высокий уровень молекулярной дивергенции от прочих своих родственников.

По мнению экспертов, открытие этого нового вида, прячущегося в простых местах, подчеркивает необходимость постоянных исследований даже в самых обыденных условиях.