В Японии нашли новый вид орхидеи. Она пряталась у всех на виду

Поскольку флора Японии уже тщательно изучена и задокументирована, открытие новых видов растений – редкое событие.
Группа японских ученых недавно обнаружила удивительный новый вид орхидеи (Spiranthes hachijoensis) с розовыми лепестками, поразительно напоминающими изделия из стекла.
Сперва эта орхидея была замечена недалеко от острова Хатидзё в префектуре Токио, но дальнейшие исследования показали, что ее ареал намного шире, чем предполагалось ранее, и распространяется на знакомые всем места, такие как обычные парки, лужайки и даже частные сады и балконы.
Новое открытие доказывает, что многие новые виды могут скрываться в обычных местах. Судя по всему, исследователям теперь не обязательно отправляться в поисках неизвестных науке видов в труднодоступные места – горные перевалы, влажные тропические леса и другие далекие уголки планеты. Иногда новый вид прячется прямо под носом.
Род Spiranthes – самый распространенный тип орхидей в Японии, вызывающий всеобщее восхищение на протяжении столетий. В него входит удивительное разнообразие орхидей, демонстрирующих множество отличительных морфологических признаков. Поскольку их белые или розоватые цветы обычно располагаются по спирали вокруг центрального стебля, эти орхидеи часто называют «женскими косами».
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Долгое время ученые считали, что Spiranthes состоит всего из одного вида – Spiranthes australis. Тем не менее, расширенные полевые исследования на материковой части Японии выявили несколько популяций неизвестного таксона с голыми цветочными стеблями. Хотя этот ранее неизвестный таксон часто растет рядом с S. australis, кажется, что он зацветает примерно на месяц раньше. Это значит, чтоб оба таксона находятся в репродуктивной изоляции друг от друга.
Проведя всестороннее десятилетнее исследование образцов, собранных в различных регионах Японии, Тайваня и Лаоса, ученые представили морфологические, филогенетические и экологические доказательства признания S. hachijoensis новым видом орхидей, демонстрирующим высокий уровень молекулярной дивергенции от прочих своих родственников.
По мнению экспертов, открытие этого нового вида, прячущегося в простых местах, подчеркивает необходимость постоянных исследований даже в самых обыденных условиях.