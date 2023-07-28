В Японии обнаружили ископаемый лес эпохи миоцена

Ученые говорят, что это открытие заполнит один из многочисленных пробелов на «ботаническом» древе жизни.

Эпоха позднего миоцена длилась примерно с 10,4 до 5 миллионов лет назад, и ученые считают, что им удалось обнаружить лес, который в то время располагался под нынешней рекой Кисо, к северо-востоку от города Нагоя. Предполагается, что это уникальное место приблизит ученых к реконструкции всей евразийской растительности эпохи древнего миоцена, а также позволит заполнить один из многочисленных пробелов в ботаническом древе жизни.

Впервые ископаемый лес заметили еще в 1994 году во время сильнейшей засухи, когда из воды появилось около 400 окаменелых пней. С тех пор уровень воды в реке вновь повысился, а большинство остатков древнего леса ушли обратно под воду. Но исследователям все же удалось подробно изучить 137 из них, а также окружающие их окаменелые листья.

Месторасположение ископаемого леса Фото: Toshihiro Yamada

Теперь исследователи опубликовали свой анализ участка и предоставили изображения растений, которые когда-то покрывали лесистую местность миллионы лет назад. Ученые отмечают, что это невероятное открытие, поскольку такие окаменелости растений удается найти чрезвычайно редко.

Окаменелости животных часто встречаются целиком или почти целиком. С растениями дело обстоит совсем иначе: в течение жизни от него может оторваться листок, упасть на землю плод, оказаться в новом месте семя – в общем, окаменелости растений редко встречаются целиком. В результате, говоря об окаменелостях растений, ученые фактически дают всем их органам – листьям, плодам или стволам – разные научные названия, даже если они принадлежат к одному и тому же виду.

Но этот лес оказался уникальным – в этом районе преобладал один тип стволов и один тип листьев. Из 137 исследованных пней 130 были идентифицированы как Wataria parvipora.

«Ватария – это древесное ископаемое, которое можно узнать по характерным кольцам роста, многочисленным паренхиматозным тканям и отсутствию смоляных каналов. На участке окаменелостей площадью около двух тысяч квадратных метров эти пни составляли 95 процентов остатков деревьев. Это указывает на то, что мы обнаружили лес, в котором рос преимущественно этот вид», – Тосихиро Ямада, ведущий автор исследования из Университета Хоккайдо.

Реклама

Самый большой найденный окаменелый ствол имеет диаметр 137 см Фото: Toshihiro Yamada

Подавляющее большинство окружающих листьев принадлежало растению Byttneriophyllum tiliifolium, представляющему собой вид ископаемых листьев семейства мальвовых – оно связано с современными растениями, такими как хлопок, какао и бамия.

Годовые кольца Wataria parvipora Фото: Nishino et al., Scientific Reports, 2023

Окаменелости подобных листьев были найдены по всей Евразии, начиная с эпох миоцена и плиоцена, но неясно, с каким стволом они связаны.

«Мы обнаружили, что 98 процентов ископаемых листьев, найденных на этом участке, принадлежали Byttneriophyllum, что убедительно указывает на то, что они были сброшены с родительских деревьев», – говорит Ямада.

Предыдущие исследования связывали окаменелый плод Banisteriaecarpum giganteum с листьями B. tiliifolium. Будущие исследования будут сосредоточены на поиске следов плодов в Японии, поскольку это может связать ствол, плоды и листья вместе как единое целое.