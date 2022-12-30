В ЮАР антилопа спаслась от хищников, но погибла в пасти бегемота

Суровые нравы африканской саванны.

В ЮАР антилопа бушбок, которая пыталась спастись от нападения гиеновидных собак, погибла в зубах разъяренного бегемота. Очевидцем этого стал гид Пьет Ван Уик — он вместе с гостями поехал на сафари в конце сезона засухи. Вместе они перемещались вдоль берегов реки Сэнд-Ривер вслед за крупной стаей гиеновидных собак из 26 особей, как взрослых животных, так и щенков.

«Собаки проходили мимо грязевой лужи. Неожиданно в их поле зрения оказалась антилопа бушбок. Она бежала на огромной скорости. Прежде, чем мы успели осознать, что происходит, бушбок оказался загнан в грязь, где находился бегемот», — рассказал Ван Уик.

От неожиданности бегемот вначале вскочил и попытался убежать, но затем, словно оценив ситуацию, вернулся обратно в грязевое болотце.

В это время гиеновидные собаки окружили лужу и вновь попытались добраться до антилопы. Тогда бегемот вначале прогнал их, а затем повернулся к антилопе, схватил ее мощными челюстями и замотал головой. От такой встряски бушбок оправиться не смог, и ловким гиеновидным собакам удалось утащить свежую и слабо сопротивляющуюся добычу из-под носа у ярого защитника своей территории.

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«Не представляю, что происходило в голове у бегемота, когда он раздавил антилопу. Не знаю, пытался ли бегемот помочь, или перепутал бушбока с одной из гиеновидных собак», — отметил Ван Уик.

Вопреки расхожему мнению о травоядности бегемотов, те могут употреблять в пищу падаль (известен даже случай каннибализма). Никакие хищники этому африканскому тяжеловесу не страшны: зубы бегемотов могут вырастать до полуметра, а их толстую шкуру прокусить сможет далеко не каждый хищник.

Разгадка проста: бегемоты – крайне территориальные животные, которые не терпят чужаков. Они атакуют любых животных, которым не повезет оказаться поблизости, так что завязший в грязи бушбок был обречен.

Идентичная сцена случилась в Южной Африке около трех лет назад: на глазах у бабушки с внучкой, приехавших на сафари, гиппопотам схватил антилопу куду, которая сбежала от стаи гиеновидных собак, и убил её.

Гиеновидные собаки охотятся группами и способны загонять добычу до тех пор, пока она не выбьется из сил. Такая техника делает их одними из самых успешных охотников африканского континента — они загоняют добычу в 80% случаев. Что касается бегемотов, то грязевые ванны нужны им для защиты кожи от солнца. Во время засухи эти звери крайне ревностно защищают свои маленькие оазисы и агрессивно встречают любых непрошенных гостей.

Ранее сообщалось, что в деревне округа Касесе (Уганда) местные жители смогли спасти двухлетнего мальчика Пола Ига после того, как его попытался проглотить бегемот.