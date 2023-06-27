В ЮАР стая мангустов спасла сородича от огромного орла: фото

Столкновение зверьков и хищной птицы произошло в нацпарке Mjejane Game Reserve.

В нацпарке Mjejane Game Reserve (ЮАР) стая мангустов отбила сородича у огромного орла — свидетелем схватки стала гид Анкия Пьюзи, которая вместе с группой туристов наблюдала за дикой природой. Девушка заметила, что орел сидел на небольшом кустарнике и пристально смотрел на траву, как вдруг раздались тревожные крики мангустов.

«Только тогда мы заметили их крошечные тени, двигающиеся в траве. Тогда я поняла, что происходит — орел охотится!» — рассказала Пьюзи.

Фото: Ankia Pusey / latestsightings.com

Мгновение спустя хищная птица резко полетела вниз, выпустив когти, и попыталась схватить одного из мангустов. Правда, попытка окончилась неудачей — и тогда орел атаковал снова.

«Один храбрый мангуст, явно недовольный присутствием орла, выскочил из травы. Он бесстрашно подбежал к орлу и прыгнул, намереваясь укусить его за голову. Орел отбился и сумел поймать мангуста в воздухе», — вспоминала Пьюзи.

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Хищная птица с добычей в когтях стала улетать, но храбрые мангусты набросились на нее, чтобы отбить сородича. Зверьки бегали и прыгали вокруг орла, пытаясь его укусить, до тех пор, пока он не отпустил жертву.

Фото: Ankia Pusey / latestsightings.com

Но и после этого мангусты продолжили преследовать орла: они взобрались на пень и нападали на противника, чтобы прогнать его со своей территории. Храбрость зверьков поразила Анкию Пьюзи и туристов.

Фото: Ankia Pusey / latestsightings.com

Боевые орлы распространены на всей территории Африки к югу от Сахары. Их главная добыча — мелкие и средние млекопитающие, рептилии и птицы. В частности, орлы охотятся на молодых импал, варанов и сурикатов, а также на домашних животных, включая собак, коз и молодых овец.

Ранее сообщалось, что туристы, остановившиеся в кемпинге у трансграничного парка Кгалагади (между ЮАР и Ботсваной), сняли на видео противостояние между белками и мангустом с одной стороны, и ядовитой капской коброй — с другой.