В Южной Африке виноделам помогают утки

Лучше всего с задачей справляется утка породы индийский бегун.

Одной из проблем фермеров по всему миру являются вредители: это могут быть как природные, так и инвазивные виды, уничтожающие урожай, а также заболевания растений. Некоторое время назад с кофейной ржавчиной, например, было предложено бороться с помощью улиток.

В свою очередь, улитки сами по себе наносят ущерб посевам. Несколько лет назад виноделы одной из компаний в Южной Африке придумали уникальный метод решения этой проблемы — выпускать на плантации уток.

Но брать первую попавшуюся утку на ответственную работу не стали — выяснилось, что лучше всего с задачей справляется индийский бегун (Indian Runners), одна из пород домашней утки. Как и следует из названия, ее отличает походка — она передвигается довольно быстро, а не вразвалочку. Еще одна ее особенность — высокая яйценоскость. Обратив внимание на то, что утки питаются улитками, владельцы Vergenoegd Löw The Wine Estate стали устраивать «парады уток»: сотни особей наперегонки ищут пропитание среди побегов винограда. Такой метод позволяет не использовать пестициды.

В самом начале на ферме жило только шесть индийских бегунов, купленных на сельскохозяйственной выставке, но теперь их больше полутора тысяч. Посмотреть на «парад» приезжают множество туристов, что также стало для фермеров источником дополнительного дохода. И, наконец, они создали фирменное вино, которое так и назвали — «Бегущая утка» (Runner Duck).