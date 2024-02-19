В Южной Америке обнаружили пять новых видов гадюк «с ресничками»

Их нашли в джунглях и лесах Колумбии и Эквадора.

Так называемые реснитчатые гадюки выделяются одной особенностью: набором увеличенных шиповидных чешуек, которые торчат у них прямо над глазами. Эти реснички придают змеям иногда грозный и свирепый, иногда – очаровательный и умильный вид, однако истинная цель этих ресничек остается неизвестной.

Однако у некоторых групп змей герпетологи замечали более длинные ресницы. Именно это отличие заставило исследователей выдвинуть гипотезу о существовании неоткрытых видов. И такие виды действительно были найдены!

Реснитчатые гадюки славятся еще одной особенностью: они полихромны. На одном и том же участке тропического леса могут обитать особи бирюзовой, моховой или золотой морфы, принадлежащие к одному и тому же виду.

«Нет двух особей с одинаковой окраской, даже если они принадлежат к одному помету. Причина этих невероятных цветовых вариаций до сих пор неизвестна, но, вероятно, позволяет гадюкам занимать самые разные места для засад – от мшистых ветвей до ярко-желтых геликоний», – Алехандро Артеага, исследователь из Фонда Хамаи и Tropical Herping S.A.

Фото: Lucas Bustamante

Недавно идентифицированные виды реснитчатых гадюк – Bothriechis rasikusumorum, Bothriechis klebbai, Bothriechis khwargi, Bothriechis rahimi и Bothriechis hussaini. Первые три вида являются эндемиками восточных Кордильер Колумбии, где они обитают в тропических лесах и на кофейных плантациях.

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Распространение гадюк рода Bothriechis, включая пять новых видов Фото: Alejandro Arteaga

Bothriechis rahimi выделяется тем, что встречается в отдаленном и нетронутом тропическом лесу Чоко на границе Колумбии и Эквадора. Bothriechis hussaini встречается в лесах юго-запада Эквадора и крайнего северо-запада Перу.

«Яд некоторых (возможно, всех) новых видов гадюк значительно менее смертелен и геморрагичен, чем яд типичного представителя рода Bothriechis schlegelii (цепкохвостый ботропс Шлегеля)», – Лукас Бустаманте, исследователь Tropical Herping S.A. и Фонда Савиа.

Бустаманте рассказал, что гадюка Bothriechis rahimi укусила его за палец, когда он ее фотографировал. Он объяснил, что испытывал периодическую местную боль и головокружение. На месте укуса возник отек, но все симптомы прошли после приема трех доз противоядия менее чем через два часа после укуса. Шрама от укуса также не осталось.

«Один из ключевых выводов исследования заключается в том, что четырем видам грозит высокий риск исчезновения. У них чрезвычайно ограниченный географический ареал, и от 50% до 80% их среды обитания уже уничтожено. Поэтому срочно необходимы меры быстрого реагирования для спасения оставшейся среды обитания», – пишут исследователи.

Раньше мы писали о том, как российские биологи нашли ядовитую змею с похожими ресничками в Таиланде: тогда они открыли новый вид куфий — змей, которые приходятся родственниками обычным гадюкам. Открытые рептилии получили название Trimeresurus ciliaris (реснитчатая куфия).