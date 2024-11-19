В зоопарках призывают ввести «режим тишины»

Эксперимент в Великобритании показал, что тишина во время посещения зоопарков поможет улучшить самочувствие гостей и животных.

Учёные из Великобритании призвали зоопарки ввести «тихие часы» для посетителей, когда они молча прогуливаются и любуются животными, переговариваясь на минимальной громкости. Это произошло после публикации результатов исследования: они показали, что подобные бесшумные прогулки приводят к более полноценному и познавательному опыту, а заодно уменьшают фактор стресса для зверей.

Участники проекта «Слушая зоопарк» на юго-западе Англии рассказали исследователям, что благодаря тишине они смогли лучше сосредоточиться на взаимодействии с животными и окружающей средой. Некоторые даже признались, что готовы были бы заплатить за посещение зоосада больше, чтобы попасть сюда во время «бесшумных» интервалов.

Реклама

По словам учёных, если их предложение будет принято зоопарками, то подобные эксперименты могут помочь «частично восстановить предназначение зоопарков как мест для успокоения перевозбужденных умов». В свою очередь, это положительно скажется на благополучии зверей и людей.

Правда, исследователи не уточняют, что же в такие часы делать счастливым и неугомонным детям, которым сложно сдерживать свой восторг при виде неведомых животных. Как вариант, подобные «тихие часы» могут быть введены зоопарками вместе с возрастными ограничениями.