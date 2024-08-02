Великолепная квакша вдруг поголубела в Австралии

Австралийская квакша Litoria (Ranoidea) splendida обитает в укромных уголках Австралии и обладает насыщенным зелёным окрасом, который помогает ей лучше маскироваться в окружающей среде. Но эта особь отличилась странной мутацией!
Сотрудники Австралийской природоохранной службы наткнулись на загадочный «голубой» экземпляр великолепной квакши (Litoria splendida), которая проживает в северном округе Кимберли, сообщает New Scientist.
Эти квакши, или литории – древесные лягушки – являются эндемиками и достигают в длину 11 сантиметров. Стандартный окрас у них – зелёный с желтоватым животом. Однако Джейк Баркер из заповедника Charnley River-Artesian Range в штате Западная Австралия заметил на скамейке в одной из мастерских ярко-голубую амфибию этого вида. Сказать, что молодой человек был ошарашен, будет преуменьшением.
«Как только я ее увидел, я сразу понял, что она редкая», — поделился Баркер. – «Нечасто можно увидеть голубую лягушку».
Впервые Баркер заметил «поголубевшую» особь ещё в апреле, и с тех пор видел её уже много раз. Но забирать амфибию из естественной среды обитания мужчина не решился. Говорит, что она «слишком красива и слишком уникальна».
По словам зоологов, необычный окрас лягушки скорее всего объясняется генетической мутацией. Цвет кожи лягушек обычно определяется комбинацией трех химических веществ, которые обеспечивают наличие черно-коричневого, желтого и синего пигмента в их окрасе. Объединение желтого и синего цветов и создает привычный глазу зелёный окрас, который помогает лягушкам лучше скрываться в листве. Скорее всего, мутация у красавицы из заповедника в Кимберли мешает образованию желтого пигмента – из-за этого синий цвет и доминирует в её окрасе.
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Обнаруженной лягушке может быть не менее 2-3 лет, по словам зоологов, а значит в запасе у нее есть ещё как минимум десятилетие, если хищники не поймают её раньше – ведь синий цвет гораздо приметнее зелёного.
«Мы оставим ее доживать свои дни и, надеюсь, увидим ее еще много раз в будущем», – заключил Баркер.
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