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Великолепная квакша вдруг поголубела в Австралии

Фото: Jake Barker/AWC

Австралийская квакша Litoria (Ranoidea) splendida обитает в укромных уголках Австралии и обладает насыщенным зелёным окрасом, который помогает ей лучше маскироваться в окружающей среде. Но эта особь отличилась странной мутацией!

Сотрудники Австралийской природоохранной службы наткнулись на загадочный «голубой» экземпляр великолепной квакши (Litoria splendida), которая проживает в северном округе Кимберли, сообщает New Scientist.

Эти квакши, или литории – древесные лягушки – являются эндемиками и достигают в длину 11 сантиметров. Стандартный окрас у них – зелёный с желтоватым животом. Однако Джейк Баркер из заповедника Charnley River-Artesian Range в штате Западная Австралия заметил на скамейке в одной из мастерских ярко-голубую амфибию этого вида. Сказать, что молодой человек был ошарашен, будет преуменьшением.

«Как только я ее увидел, я сразу понял, что она редкая», — поделился Баркер. – «Нечасто можно увидеть голубую лягушку».

Впервые Баркер заметил «поголубевшую» особь ещё в апреле, и с тех пор видел её уже много раз. Но забирать амфибию из естественной среды обитания мужчина не решился. Говорит, что она «слишком красива и слишком уникальна».

Фото: Felipe Barriga / Flickr
Стандартный окрас великолепной квакши (Litoria splendida)

По словам зоологов, необычный окрас лягушки скорее всего объясняется генетической мутацией. Цвет кожи лягушек обычно определяется комбинацией трех химических веществ, которые обеспечивают наличие черно-коричневого, желтого и синего пигмента в их окрасе. Объединение желтого и синего цветов и создает привычный глазу зелёный окрас, который помогает лягушкам лучше скрываться в листве. Скорее всего, мутация у красавицы из заповедника в Кимберли мешает образованию желтого пигмента – из-за этого синий цвет и доминирует в её окрасе.

Обнаруженной лягушке может быть не менее 2-3 лет, по словам зоологов, а значит в запасе у нее есть ещё как минимум десятилетие, если хищники не поймают её раньше – ведь синий цвет гораздо приметнее зелёного.  

«Мы оставим ее доживать свои дни и, надеюсь, увидим ее еще много раз в будущем», – заключил Баркер.

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