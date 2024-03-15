Весенние танцы медведей попали на видео в Приморье

Видео с первыми проснувшимися после спячки медведями было записано в национальном парке «Земля леопарда». На нём самцы бурого и гималайского медведей по очереди метят свою территории во время обхода, что напоминает своеобразный танец. При этом для первых в этом году «сообщений» они выбрали общее дерево!

Национальный парк «Земля леопарда» находится на юге Приморского края. Здесь охраняют краснокнижного дальневосточного леопарда и десятки других видов млекопитающих. С наступлением весны природа начала пробуждаться: появились первоцветы, птицы возвращаются с зимовок. В унисон всеобщему расцвету проснулись и медведи, которые уже начали покидать свои берлоги и включаться в социальную жизнь леса.

Учёные «Земли леопарда» получили видео, на котором запечатлены представители сразу двух видов медведей: бурый и белогрудый. Ценность этой записи в том, что косолапые оставляют запаховые метки на одном и том же маркировочном дереве. Маркировочное поведение обоих видов схоже: они энергично чешут спину о ствол дерева, что напоминает своеобразный танец. Первым заснялся белогрудый медведь, спустя несколько дней – его более крупный собрат.

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По словам специалистов, медведи выбрали именно это дерево неслучайно: оно выделяется на общем фоне и хорошо заметно большинству животных. Именно такие точки становятся «центром притяжения» для обитателей леса. Оставляя на дереве запаховые метки, животные обмениваются информацией о своем виде, поле и возрасте. Поиск пары, заявление о хозяйских правах на территорию – в метках могут содержаться многие важные послания.

Подобные материалы автоматических лесных камер помогают специалистам изучать поведенческие особенности животных. Обычно после зимнего сна медведи едят немного, не ходят на дальние расстояния и в целом не очень активны. Однако при виде меточных деревьев они с готовностью подключаются к лесной «социальной сети». Первыми «проведать обстановку» вышли самцы, самки с потомством выйдут из берлог позже.