Вьетнамские осы делают светящиеся гнезда

Никто не знает, зачем.

Группа исследователей из Университета Сорбонны, Вьетнамской академии наук и Парижского университета однажды обнаружила, что гнезда нескольких видов ос светятся под ультрафиолетовыми лампами.

Многие виды животных проявляют флуоресценцию на разных частях тела, включая рыб, скорпионов, хамелеонов и черепах. Флуоресцентный материал, создаваемый организмом отдельно, встречается реже. Осы, живущие в Северном Вьетнаме, стали одним из этих исключительных примеров.

Человек давно использует созданные природой флуоресцентные объекты. Например, живущие в джунглях племена брали в путь светящиеся грибы, а светлячки иногда заменяли лампы шахтерам. В современном мире ученые с помощью бактерий Aliivibrio fischeri проверяют качество воды: при воздействии загрязняющих веществ светоотдача бактериальной культуры уменьшается. Отталкиваясь от этих и им подобных данных, ученые решили узнать, нет ли в тропических лесах Северного Вьетнама столь же полезных материалов.

Фото: Bernd Schöllhorn, Serge Berthier/Journal of the Royal Society Interface

Чтобы выяснить это, команда по ночам бродила в темноте, освещая все вокруг ультрафиолетовыми лампами. Задачу осложняли опасные условия: нужно было подобрать подходящую защиту от змей, пауков, насекомых и других животных, активных в темное время суток. Однако идея себя оправдала: исследователи обнаружили гнезда азиатской осы Polistes chinensis, которые светились ярко-зеленым светом.

Гнезда имели форму шестиугольника, притом «колпачок» каждой соты светился ярче ее внутренней части. Дальнейшие поиски показали наличие флуоресценции еще у трех других видов ос рода Polistes.

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Ученые так до конца и не понимают, зачем осы выработали эту особенность. У ряда других представителей фауны флуоресценция служит маяком, указывающим путь домой, тогда как у других биофлуоресцентные материалы становятся средством защиты личинок от резкого солнечного света.