Вибриоз: как устрицы убивают людей

Глобальное потепление способствует размножению вредоносных бактерий в воде, а те, в свою очередь, отравляют ее обитателей.

На прошлой неделе мужчина из Миссури умер после того, как съел сырых устриц в заведении, специализирующемся на морепродуктах Fruit Stand & Seafood. Мужчину доставили в больницу, но через некоторое время он скончался.

Сообщается, что пациент умер после заражения бактериями Vibrio vulnificus. Эти бактерии переносят как раз устрицы и другие моллюски. Их можно встретить в прибрежных и теплых водах, особенно летом.

Такие бактерии не влияют на вкус, запах или внешний вид устрицы. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, вибриоз, который вызывают указанные бактерии, может проявиться после употребления в пищу недоваренных или сырых моллюсков. Некоторые виды Vibrio также могут вызывать кожную инфекцию при контакте открытой раны с солоноватой или соленой водой.

Симптомы вибриоза включают тошноту, спазмы в животе, лихорадку, озноб и рвоту. Как правило, они проявляются примерно через 12-72 часа после употребления моллюсков. Однако бывают случаи, когда до появления симптомов может пройти неделя. Большинство людей, страдающих легким вибриозом, выздоравливают через три дня без каких-либо длительных последствий. Однако каждый пятый человек с инфекцией в конечном итоге умирает.

Реклама

Фото: Unsplash

Группа ученых из Италии и США в 2016 году исследовала связь бактерий рода вибрионы (Vibrio) с температурой морской воды, а также их влияние на уровень смертности людей. Результаты научной работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Биологи изучили образцы планктона, которые научное сообщество накопило за период с 1958 по 2011 годы. Сравнив содержание в планктоне бактерий с ростом температуры воды (на 1,5°C за последние 54 года), ученые нашли корреляцию.



Род Vibrio включает более 40 видов; практически все они приводят к гастроэнтеритам и нередко – к холере. Человек, инфицированный бактерией V. vulnificus, также может получить такие осложнения, как сепсис, острый уретрит и острый кардиоваскулит, а результатом заражения V. cincinnatiensis становятся менингит или энцефалит. Источником бактерий, помимо загрязненной воды, являются отравленные ею организмы.



У рыб скрытый период болезни может протекать до 14 суток, однако при тщательном приготовлении рыбы риск заразиться вибрионами минимален. У креветок довольно быстро темнеет спина и краснеют конечности, а у пораженных вибриозом головоногих моллюсков на теле появляются темные участки. И именно моллюски – в первую очередь, устрицы – являются основным виновником заражения человека вибриозом.



С 2009 года только в США в больницы ежегодно попадает около 300 человек, и 40 человек умирает от последствий заражения вибрионами. По данным за 2014 год, 7 из 10 пациентов, поступивших в больницы с подобным диагнозом, заболели после употребления моллюсков. При этом количество заболевших растет стремительными темпами: в 2013 году вибриоз уже диагностировался на 43% чаще, чем в 2006-2008 годах. Таким образом, увеличение температуры воды в Мировом океане, создав для бактерий благоприятную среду, оказывает влияние и на человека через его пищевые привычки.