Видео: самый активный в мире вулкан снова извергается на Гавайях

Щитовой вулкан Килауэа высотой 1227 метров остаётся одним из самых активных в мире.

Очередное мощное извержение вулкана Килауэа на Гавайях началось 23 декабря в 15:20 по московскому времени (7:20 утра по восточному). Вулкан считается самым активным в мире: только в XX веке было зафиксировано по меньшей мере девять циклов извержений продолжительностью от нескольких месяцев до нескольких лет.

Вскоре после начала нового извержения вулкан начал выбрасывать вверх мощные фонтаны лавы высотой до 80 метров, сообщает Геологическая служба США, которая ведёт прямую трансляцию извержения из кратера Халемаумау. Из отверстия на дне кальдеры в сторону западного края также посыпались лавовые бомбы. Зона в Национальном парке вулканов Гавайев, где расположился Килауэа, остаётся закрытой – после начала извержения уровень опасности на территории был поднят до самого высокого.

Вулкан Килауэа занимает около 14% площади Большого острова Гавайев. Он извергается практически без перерыва уже более трех десятков лет и остаётся одним из самых активных в мире – последнее извержение в кальдере было зафиксировано летом 2023 года.

К вечеру понедельника активность извержения в кратере стабилизировалась, уровень угрозы снизился до статуса «под наблюдением». При этом геологические службы продолжают опасаться быстрого распространения по ветру вулканического газа.

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Для людей Килауэа опасности практически не представляет: непосредственно к его склонам туристам доступа нет, а от всех смотровых площадок парка до извергающегося исполина – достаточно большое расстояние. При этом величественное зрелище можно видеть отовсюду.

Местные жители считают Килауэа местом обитания Пеле, гавайской богини вулканов.