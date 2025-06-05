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Во Флориде рысь впервые расправилась с четырехметровым питоном

Во Флориде рысь расправилась с четырехметровым питоном

Бирманских рептилий завезли в штат любители экзотики.

Ученые Флориды впервые заметили, как рыжая рысь успешно охотится на бирманского питона — чужеродного хищника, разрушающего природу заповедника Эверглейдс. Кошка смогла убить четырехметрового питона, замедленного холодом.

Ранее такие нападения часто заканчивались гибелью кошек от змей. Бирманских питонов привезли во Флориду любители экзотики, и теперь они бесконтрольно размножаются, уничтожая местную фауну и вызывая экологический дисбаланс.

Но пару лет назад учёные отправились на поиски крупного самца питона по сигналу от GPS-трекеру. «Маячки» устанавливают на инвазивных самцов змей, чтобы в период размножения те привели защитников природы прямиком к плодовитым самкам и их яйцам – тогда можно истребить всех разом и уменьшить поголовье вредоносных хищников. Так вот: отправившись по следу питона, учёные пришли не к змеиной оргии, а к обезглавленному телу четырехметровой рептилии. Голова была неровно отгрызена, а тело – прикопано в слое игл. Судя по этим уликам, убийство совершила дикая кошка – рысь или пума. 

Учёные установили наблюдение за спрятанной добычей – и на следующее утро флоридская рысь действительно пришла на место убийства, чтобы завершить трапезу. И это – большая победа для местных кошачьих. Обычно бирманские питоны легко расправлялись с рысями и поедали их. Однако за несколько дней до убийства на юге Флориды наступило похолодание. Холоднокровный самец питона наверняка был в это время ошеломленным и вялым, вдали от его привычной теплой норы – и не смог дать отпор дикой ловкой кошке. 

Фото: Ian Bartoszek Conservancy of Southwest Florida
При вскрытии питона были найдены когти рыси.

По словам специалистов, подобные случаи хищничества, вероятно, становятся все более распространенными в заповедных местах Флориды. Команда учёных позже нашла останки другой змеи с маячком после очередного похолодания – вероятно, эта была убита черным медведем.

Ранее сообщалось, что питон во Флориде заглотил рекордно крупную жертву.

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