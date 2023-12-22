Во Флориде вылупились редчайшие бесцветные аллигаторы

Это не альбиносы, а лейкисты.

В парке развлечений «Гаторлэнд» недалеко от Орландо появились на свет редчайшие белые аллигаторы с кристально-голубыми глазами. Их можно ошибочно принять за альбиносов, но на самом деле это еще более редкая форма среди рептилий – лейкизм.

Что такое лейкизм? Лейкизм – это мутация, при которой у животных обнаруживается потеря пигментации. Иногда лейкизм ошибочно принимается за альбинизм, но, в отличие от альбинизма, при котором клетки-меланоциты не способны синтезировать меланин, при лейкизме пигментные клетки отсутствуют вообще. В то время как альбинизм затрагивает исключительно меланин, лейкизм вызывает сокращение всех типов пигментов. Отличить альбиноса от носителя лейкизма можно не только с помощью анализов, но и визуально: при альбинизме отсутствует пигментация радужной оболочки глаза, тогда как при лейкизме глаза окрашены нормально.

Сегодня в мире насчитывается всего семь живых аллигаторов с подтвержденной лейцистической мутацией, и в парке Флориды теперь живут три из них. Для сравнения: аллигаторов-альбиносов в мире гораздо больше, примерно 100-200 особей.

«Впервые с тех пор, как 36 лет назад в болотах Луизианы было обнаружено гнездо аллигаторов с лейкизмом, мы получили от них потомство. Это сверхредкий случай, абсолютно необыкновенный», – говорится в сообщении парка развлечений.

Реклама

Президент и гендиректор «Гаторлэнда» Марк МакХью объяснил, как они стали владельцами крупнейшей семьи аллигаторов-лейкистов.

В 2008 году зоопарк «Одюбон» в Новом Орлеане предложил «Гаторлэнду» нескольких аллигаторов с генами лейкизма. У одного из этих «приемных» аллигаторов, самца по имени Джеян, чешуя выглядит как «белый шоколад», и он несет как доминантные, так и рецессивные гены лейцизма. Сам Джеян с тех пор переехал в тематический парк Fun Spot.

Другая самка аллигатора по имени Эшли выглядит нормально, но считалось, что она также содержит рецессивный ген лейцизма. В августе этого года скрытые гены Эшли наконец были подтверждены заводчиками. Из двух яиц, отложенных Эшли и оплодотворенных Джеяном, вылупились два очаровательных белых детеныша.

По словам представителей парка, малыши абсолютно здоровы. Они весят около 96 граммов и на данный момент достигают в длину 49 сантиметров. Сейчас маленькие аллигаторы живут в «Болоте Белого Гатора» – тенистом месте, которое защищает их от резких лучей солнца.

Марк МакХью с белым аллигатором Фото: Gatorland Orlando

Подобно альбиносам, аллигаторы-лейкисты легко могут получить ожоги от прямых солнечных лучей. Но в отличие от альбинизма, лейкизм не связывают с другими генетическими аномалиями, которыми могут страдать альбиносы.

Аллигаторы с лейкизмом обычно обладают хорошим здоровьем и могут прожить долгую и счастливую жизнь в неволе. Однако в дикой природе такая окраска, вероятно, затрудняет охоту и уклонение от собственных хищников, считают эксперты из Института природы Одюбона в Новом Орлеане.