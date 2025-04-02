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Во Вьетнаме заметили оленька-мутанта

Во Вьетнаме заметили оленька-мутанта

Небольшое парнокопытное оказалось альбиносом.

Во вьетнамском национальном парке Ву Куанг провинции Хатинь заметили редкого малыша из семейства оленьковых с необычной мутацией. 

Малый оленёк (Tragulus javanicus) сам по себе является уникальным видом, занесенным в Красную книгу Вьетнама, а также самым маленьким представителем китопарнокопытных в мире: в холке оленьки вырастают всего до 20-40 сантиметров! Путать этих животных с настоящими оленями не стоит – они относятся совершенно к другому семейству, нежели их величественные рогатые сородичи. 

В этот раз во Вьетнами в объектив фотоловушек попал оленёк-мутант с необычайно белой шерсткой – хотя традиционный окрас T. javanicus варьируется от рыжеватого до коричневого. Оленёк на снимках оказался альбиносом. Это первая фотофиксация подобной мутации в парке.

Фото: Vũ Quang / Dan Viet

В среднем малые оленьки – их ещё называют яванскими — достигают в длину около 50 сантиметров и весят чуть больше 2 килограммов. Мордочкой они напоминают мышей, поэтому за ними закрепилось прозвище «мышиный олень».

Фото: Wikimedia Commons
А вот так выглядит обычный яванский оленек, или мышиный олень (Tragulus javanicus)

Обитают мышиные олени в тропических лесах Юго-Восточной Азии, где считаются особенно редкими животными, находящимися под угрозой исчезновения. Наблюдение мутировавшей особи в зарослях национального парка посчитали хорошим знаком для сохранения биоразнообразия Вьетнама.

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