Во Владивостоке на камеру попал редкий водяной олень

Животное могло переплыть более 15 километров Амурского залива.

Редчайшего водяного оленя заметили в центре Владивостока — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». Ученые «Земли леопарда», ознакомившиеся с кадрами очевидцев, подтвердили видовую принадлежность нового для России животного. Предположительно, олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья.

Его заметили у одного из крупнейших жилых комплексов Владивостока в районе мыса Эгершельда. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе.

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Водяные олени впервые зафиксированы учеными национального парка «Земля леопарда» в 2019 году в юго-западной части Приморского края, они расселяются на север из Китая и с Корейского полуострова. С тех пор популяция растет, в первую очередь на юго-западе Приморья, где и расположен нацпарк «Земля леопарда» — прямо через Амурский залив напротив Владивостока. По последним данным, в этих местах фиксируется около 300 особей.

«Самцы этого вида не носят рога, но у них есть длинные клыки. На видео запечатлена взрослая самка водяного оленя – клыков у нее нет. Достоверно неизвестно, как олень оказался в городе, однако эти животные не боятся воды, поэтому не исключено, что запечатленная на видео особь могла добраться до Владивостока вплавь либо частично по льду. Возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например – амурский тигр либо дальневосточный леопард», — отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Сделанное в 2019 году описание оленя учеными «Земли леопарда» послужило обоснованием для включения «саблезубого» оленя как нового вида в фауну России, а затем и в Красную книгу Приморского края. Информация о появлении редкого краснокнижного животного в черте города передана сотрудникам службы Охотнадзора Приморского края.

Ранее пресс-служба нацпарка «Земля леопарда» сообщила, что переселенный в Уссурийский заповедник дальневосточный леопард по имени Ветер стал самым восточным среди всех леопардов на планете.