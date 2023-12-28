авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

№ 5(9)

Декабрь 2023 – февраль 2024

Russian Traveler №5(9) 2023
Адвент-календарь «Четыре лапы»
Адвент-календарь «Четыре лапы»

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Во Владивостоке на камеру попал редкий водяной олень

Фото: Пресс-служба нацпарка «Земля леопарда»

Животное могло переплыть более 15 километров Амурского залива.

Редчайшего водяного оленя заметили в центре Владивостока — об этом Russian Traveler сообщили в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда». Ученые «Земли леопарда», ознакомившиеся с кадрами очевидцев, подтвердили видовую принадлежность нового для России животного. Предположительно, олень мог переплыть более 15 километров Амурского залива и добраться до города из юго-западной части Приморья.

Его заметили у одного из крупнейших жилых комплексов Владивостока в районе мыса Эгершельда. Это первый в истории современных наблюдений случай фиксации водяного оленя в крупном российском городе.

Водяные олени впервые зафиксированы учеными национального парка «Земля леопарда» в 2019 году в юго-западной части Приморского края, они расселяются на север из Китая и с Корейского полуострова. С тех пор популяция растет, в первую очередь на юго-западе Приморья, где и расположен нацпарк «Земля леопарда» — прямо через Амурский залив напротив Владивостока. По последним данным, в этих местах фиксируется около 300 особей.

«Самцы этого вида не носят рога, но у них есть длинные клыки. На видео запечатлена взрослая самка водяного оленя – клыков у нее нет. Достоверно неизвестно, как олень оказался в городе, однако эти животные не боятся воды, поэтому не исключено, что запечатленная на видео особь могла добраться до Владивостока вплавь либо частично по льду. Возможно, что в море оленя загнал хищник во время погони, например – амурский тигр либо дальневосточный леопард», — отметила Марина Сырица, начальник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Сделанное в 2019 году описание оленя учеными «Земли леопарда» послужило обоснованием для включения «саблезубого» оленя как нового вида в фауну России, а затем и в Красную книгу Приморского края. Информация о появлении редкого краснокнижного животного в черте города передана сотрудникам службы Охотнадзора Приморского края.

Ранее пресс-служба нацпарка «Земля леопарда» сообщила, что переселенный в Уссурийский заповедник дальневосточный леопард по имени Ветер стал самым восточным среди всех леопардов на планете.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2023

28 декабря

#питомцы

28 декабря