Военные гидрофоны засекли странный сигнал на глубине. Только через несколько лет им удалось понять, что это

Исследователи выяснили, что источник сигнала – очень странный кит.

В 1989 году группа гидрофонов, установленных ВМС США во время холодной войны для наблюдения за советскими подводными лодками, зафиксировала необычный звук. Сначала они предположили, что это корабль, и только через четыре года эти сигналы были идентифицированы морским ученым Уильямом Уоткинсом.

Ученые решили, что это кит-одиночка, который обитает в северной части Тихого океана. Они определили, что морское существо – самец и, возможно, гибридом синего кита (Balaenoptera musculus) и финвала (Balaenoptera physalus).

Исследователи выяснили, что кит издавал звуки на частоте от 50 до 52 герц (Гц), что слишком низко для людей – но слишком высоко для китов. В итоге они прозвали кита «52». Никакие другие водные виды, казалось, не реагировали на звук, который издавал этот самец, никто не понимал его. Уоткинс и его коллеги из Океанографического института Вудс-Хоул отслеживали и записывали сигналы с частотой 52 Гц с 1992 по 2004 год.

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Больше 12 лет звуковой сигнал кита 52 был единственным свидетельством его существования в центральной и восточной частях северной части Тихого океана, где он появлялся и исчезал каждый год во время брачного сезона. Судя по китовым песням, другие киты никак с ним не взаимодействовали.

Кит оставлял свои акустические следы в Тихом океане, ученые слышали их на протяжении более 30 лет. Однако они так и не обнаружили самого кита. Документальный фильм под названием «Самый одинокий кит: в поисках 52», посвященный поиску одинокого морского существа, сравнил эту миссию с поиском иголки в стоге сена.

Последний раз звуки кита фиксировали у побережья Калифорнии. Жив ли кит сейчас – неизвестно, но в целом такие киты могут прожить по крайней мере 80 лет.