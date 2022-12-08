Волна-убийца могла стать причиной трагедии на круизном лайнере

Такие волны встречаются чаще, чем мы думаем. Это явление до сих пор не слишком хорошо изучено исследователями.

Шестипалубный круизный лайнер Viking Polaris возвращался в Аргентину после поездки в Антарктиду в конце ноября, когда на судно обрушилась мощная волна, разбив окна на корабле. В результате происшествия погибла одна женщина и еще четыре человека получили травмы.

Волна ударила, когда лайнер отходил от самой южной точки Южной Америки. По словам аргентинских властей, 62-летняя американка была убита осколком стекла каюты. В компании Viking Cruises заявили, что виновницей происшествия оказалась так называемая волна-убийца, но ученые считают, что только дальнейшее исследование инцидента может подтвердить или опровергнуть этот факт.

Волнами-убийцами чаще всего называют волны высотой от 20-30 метров. На протяжении веков волны-убийцы (используются также названия волны-монстры, белые волны, волны-разбойники, дурные волны и т.д) считались не чем иным, как морским фольклором. Однако в 1995 году случилось первое документальное подтверждение этого «мифа». В первый день нового года волна высотой почти 26 метров внезапно обрушилась на нефтяную буровую платформу примерно в 160 километрах от побережья Норвегии. В то время так называемая волна Драупнера бросала вызов всем предыдущим моделям, созданным учеными. К счастью, волна Драупнера в 1995 не причинила серьезного ущерба и не унесла жизни людей, в отличие от других волн-убийц. Сейчас считается, что некоторые корабли, пропавшие без вести в 1970-х годах, были потоплены именно такими гигантскими волнами.

Более современные записи показывают, насколько часто волны-убийцы случаются на самом деле: в период с 2005 по 2021 год в мире было зарегистрировано около 432 подобных инцидентов в каталоге, хранящемся на сайте Института прикладной физики Российской академии наук.

Волны-убийцы гонятся за ветром. Они образуются, когда волны, идущие из разных направлений, случайно встречаются в одной точке, говорит Франческо Феделе, доцент Технологического института Джорджии.

«Это конструктивная интерференция волн, приходящих с разных направлений. Все они накапливаются и образуют такое экстремальное явление», – Франческо Феделе.

По данным Национального управления океанографических и атмосферных исследований (NOAA), иногда волны-убийцы возникают, когда обычные волны сталкиваются с сильными противоположными течениями, например, в Гольфстриме в Северной Атлантике и у побережья Южной Африки. Это может быть одна волна или серия из трех или четырех.

У океанографа Йоханнеса Геммриха есть иное представление о том, как нужно идентифицировать это явление. По его словам, волна-убийца должна быть в 2,2 раза выше, чем окружающие ее волны. Волны измеряются с учетом «относительной высоты волны», определяемой путем усреднения самой высокой трети волн. По словам Геммриха, некоторые заметно высокие волны, вызывающие морские бедствия, могут быть огромными, но всего в 1,9 раза выше, чем окружающие воды – тогда их нельзя считать «убийцами».

Лайнер Viking Polaris Фото: Viking Cruises

Калифорнийский энтузиаст парусного спорта Кен Спенсер был пассажиром на второй палубе пострадавшего лайнера, примерно в 7,6 метрах над ватерлинией. По его словам, волны от 6 до 7,6 метров были постоянными по частоте и направлению в течение дня, а вечером уменьшались, приходя с разных направлений. Он рассказал, что в момент удара разрушительной волны он готовился ко сну. В этот момент «волна пришла прямо в левый борт», а не под углом, как предыдущие волны.

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«Волна имела огромный объем и, кажется, поднялась на четвертую палубу, что примерно на 14 метров выше ватерлинии», – Кен Спенсер.

После того, как волна разбила несколько окон, в каюты попала вода. Спенсер сказал, что его окно осталось целым, но несколько галлонов воды просочилось по периметру.

По оценкам Геммриха, волны, вдвое превышающие высоту окружающих волн, возникают примерно раз на каждые 3 тысячи волн, а волна-убийца может возникать каждые 15 тысяч волн.

«Чем больше увеличивается относительная высота волн, тем более нереальными становятся волны-убийцы. Волна в три раза выше фона – это крайне редко», – Йоханнес Геммрих.

В чем разница между волной-убийцей и цунами?

В отличие от цунами, возникающих в результате подводных землетрясений или оползней и набирающих большую высоту лишь на мелководье, появление волн-убийц не связано с катастрофическими геофизическими событиями.

Важнейшее отличие волн-убийц от цунами – это спонтанность их появления. Ученых и судоходную отрасль заботит, что их появление в конкретной точке невозможно предсказать.

Виновато ли в явлении изменение климата?

Некоторые исследования показали, что повышение температуры способствует более высоким волнам и более экстремальным высотам волн в некоторых регионах.

В прошлом году Межправительственная группа экспертов по изменению климата с «высокой степенью уверенности» пришла к выводу, что высота волн значительно увеличится в Южном океане и тропической части восточной части Тихого океана и уменьшится на большей части Атлантики и Средиземного моря. Также прогнозируется, что высота волн в Северном Ледовитом океане увеличится из-за таяния морского льда.