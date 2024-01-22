Волонтеры освободили тюленя от пластиковой удавки, с которой он жил 6 лет

Морское млекопитающее получило рану на шее, но выжило.

Серый тюлень по кличке Коммутер запутался в пластиковом кольце на побережье Великобритании около шести лет назад – удавку на его шее заметили еще в сентябре 2017 года. Недавно группа добровольцев наконец освободила животное от пластика.

Хотя судьбой тюленя активисты обеспокоились давно, все эти годы Коммутер обитал в недоступных для них местах, что затрудняло его избавление от удавки. Все изменилось 14 января 2024 года, когда геодезист Энди Роджерс заметил животное на доступном лежбище.

Роджерс оповестил волонтеров из службы Seal Research Trust (SRT), которые оперативно собрались для освобождения тюленя. Команде пришлось задействовать специальное оборудование, чтобы поймать и спасти животное.

Во время «противостояния» между тюленем и его спасателями были использованы болторезы, чтобы срезать пластик. Оценив небольшое воспаление вокруг оставшегося пореза на шее ластоногого, медики решили, что Коммуттер достаточно здоров, чтобы его можно было выпустить.

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Пластик является большой проблемой для морских млекопитающих, причиняя им не только внешние, но и внутренние травмы. Согласно текущим исследованиям, почти все морские обитатели невольно потребляют микропластик в немалых количествах – и он может накапливаться в тканях организма.