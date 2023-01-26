Возле Багамских островов регулярно появляются таинственные белые пятна

Никто не знает, почему.

Кусочек океана, зажатый между Флоридой и Багамскими островами, один из наиболее хорошо изученных морских фрагментов в мире, и в то же время и здесь есть свои геологические тайны. По крайней мере, с 1930-х годов ученые этого региона замечали странные вздымающиеся белые пятна, появляющиеся на бирюзовой безмятежности воды: объяснить их происхождение до сих пор не удалось. Пятна можно заметить и на других водных поверхностях по всему миру, но на Багамах они появляются чаще, чем обычно.

Впрочем, у ученых есть некоторые предположения. Большая часть Багамского архипелага расположена на затопленной карбонатной платформе, известной как Багамские банки, и, возможно эти отложения поднимаются на поверхность. Другая версия: загадочные пятна производят цветки фитопланктона.

Никто не знает ответов на эти вопросы, но ученые полны решимости выяснить это. Они использовали спутниковые снимки и обнаружили, что с 2003 по 2020 год размер этих пятен, по-видимому, коррелировал с сезонами. Самые большие пятна появлялись с марта по май и с октября по декабрь. В среднем каждое пятно имело размер 2,4 квадратных километра. В день с ясным небом спутниковые снимки обычно фиксировали около 24 пятен общей площадью 32 квадратных километра.

Однако между 2011 и 2015 годами пятна внезапно увеличились в размерах, покрывая уже более 200 квадратных километров океана. К 2019 году, однако, пятна снова уменьшились. Результаты говорят о том, что есть какой-то десятилетний цикл. Но цикл чего именно?

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«Хотел бы я рассказать вам, почему мы увидели этот пик активности, но мы еще сами ничего не понимаем. Мы видим некоторые интересные взаимосвязи между условиями окружающей среды, такими как pH, соленость воды и поведение ветра и течений, но мы пока не можем сказать, какие именно механические, биологические или химические процессы дали такой эффект», – Чуанминь Ху, соавтор исследования из Университета Южной Флориды.

По словам ученых, необходимы прямые полевые исследования, и не только на Багамах, чтобы понять природу данного явления. Есть основания полагать, что такие пятна чаще появляются в местах с илистыми отложениями.

Кроме того, возможно, что некоторые океанические условия благоприятствуют взвеси отложений и карбоната кальция в толще воды.