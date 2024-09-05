Возвращение зубров: как в России восстанавливают численность диких лесных быков

У диких зубров непростая история, которая едва не закончилась катастрофой. Но сейчас есть все основания верить, что эта история – со счастливым продолжением. Рассказываем, как в России восстанавливают численность копытных гигантов и как в этом деле помогает компания GRASS.

Европейский зубр (Bison bonasus) – единственный вид диких быков Европы, уцелевший до наших дней, самое тяжёлое и крупное наземное млекопитающее на европейской территории. Это настоящие гиганты ледниковой эры, которые прекрасно приспособлены к выживанию в суровых зимних условиях — весом под тонну, но при этом со спокойным и осторожным нравом. Зубры живут небольшими стадами от 3 до 20 особей, которых обычно возглавляет опытная самка.

Но не это самое удивительное в зубрах. Самое удивительное – то, что в прошлом веке человечество умудрилось сперва истребить всех диких особей этого вида, а затем — возродить их популяцию практически с нуля.

Немного истории В 1920-е годы зубры оказались на грани вымирания. Последний беловежский зубр был убит 9 февраля 1921 года Варфоломеем Шпаковичем, бывшим служителем охраны Беловежской пущи. В 1927-м на Кавказе, на склоне горы Алоус, пастухи-браконьеры расстреляли трех последних кавказских зубров.



Тогда в Германии, во Франкфурте, уже четыре года действовало Международное общество по восстановлению зубра. В июне 1923 года на Международном конгрессе по охране природы в Париже зоологи предложили использовать в племенной работе зверей, уцелевших в зоопарках. Вскоре началась первая международная перепись зубров. В итоге родоначальниками всех существующих сегодня нескольких тысяч зубров стали всего 12 особей!

После Второй мировой войны разведенных в неволе зубров начали реинтродуцировать в дикую природу. Так стада зубров поселились и начали разрастаться на охраняемых территориях в Польше, Беларуси и России.

Зубрёнок Муграсс с мамой Мурашкой в Центральном зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника. 5 сентября Муграссу исполняется один год.

Сейчас численность зубров продолжает восстанавливаться благодаря усилиям по сохранению и программам разведения. Одну из таких программ успешно реализуют в Центральном зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника, который основали в середине прошлого века. Здесь разводят и изучают чистокровных зубров, сохраняют и расширяют их генетический фонд, а также готовят «молодняк» к переселению в другие места.

Например, именно из Приокско-Террасного государственного заповедника прошлой осенью отправились в новую жизнь восемь молодых зубров (от полутора до двух лет). Они преодолели далекий путь в тысячу километров в специальных деревянных контейнерах на фуре и пополнили новую вольноживущую группировку зубров в Северной Осетии, Турмонскую. Это самая молодая группа зубров из трех имеющихся сейчас на российском Кавказе, где для обитания большого количества рогатых гигантов есть все условия.

Выпуск этих восьми зубров «на вольные хлеба» был профинансирован компанией GRASS, производителем бытовых и автомобильных моющих средств.

Европейский зубр в Приокско-Террасном заповеднике

Реклама

В прошлом компания GRASS выпустила серию экологичной бытовой химии в партнерстве с крупнейшими заповедниками России. Шесть редких видов животных получили поддержку от компании и шанс на выживание. Одним из подопечных видов животных как раз стали зубры.

«Задумайтесь, в естественной среде у зубров нет врагов. И то, что популяция зубров на грани исчезновения, только ответственность человека», – рассказывает генеральный директор компании GRASS Михаил Грачев. «Сейчас, благодаря работе заповедников, популяция зубра увеличивается. Наша компания поддержала Приокско-Террасный заповедник, общаемся с его сотрудниками, уточняем и закрываем потребности, например, был запрос на навес для корма – построили».

Также GRASS во многом помогала питомнику: с озеленением загонов, восстановлением сенохранилища. Для маленьких посетителей компания установила здесь интерактивный стенд-лабиринт.

В честь компании здесь в зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника назвали родившегося прошлой осенью зубрёнка – ему дали кличку Муграсс. 5 сентября юному зубру исполняется один год, за это время он подрос и окреп – сотрудники отмечали, что он отличается от сверстников задумчивыми тёмными глазами и светлыми мохнатыми ушами.

Интересный факт Все зубры, содержащиеся в неволе, заносятся в Международные племенные книги. Поскольку Центральный зубровый питомник находится недалеко от Москвы, имена рожденных в нем телят начинаются на букву «М», причем кавказско-беловежским зубрятам даются клички, начинающиеся на слог «Му», а беловежским — на слог «Мо».

Муграсс в 4 месяца

В этом году зубренок Муграсс пополнит вольную популяцию зубров в России.

В октябре, согласно планам расселения зубров из питомников от Министерства природных ресурсов, ещё 8 животных отправятся из Приокско-Террасного заповедника в Вологодскую область для выпуска, где станут частью вольной популяции зубров.