Впервые в истории: у побережья США сняли новорожденную белую акулу

Это открытие может помочь исследователям наконец узнать, где белые акулы рожают детенышей.

На кадрах, снятых у побережья Санта-Барбары, запечатлено нечто новое и удивительное для науки: живая новорожденная большая белая акула.

Детеныш длиной полтора метра был снят с помощью дрона в июле 2023 года. Новорожденная акула была покрыта тонкой беловатой пленкой. Это главный признак того, что акулёнок появился на свет совсем недавно.

По словам исследователей, возможно, у детеныша было заболевание кожи, но более вероятно, что он все еще был покрыт эмбриональным слоем.

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«Фиксация фактического рождения – это Святой Грааль науки об акулах. То, что я снял, — это подсказка, которая позволяет нам приблизиться к нему. Часть головоломки, представленная в этих кадрах, действительно может изменить направление того, куда нам следует двигаться, и, возможно, даже будет иметь серьезные последствия касаемо того, какие территории следует охранять», – Карлос Гуана, режиссер фильмов о дикой природе, который снял кадры с акулой.

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) – грозный, но уязвимый вид, которому угрожает рыболовство и браконьерство. Они стали персонажами многочисленных фильмов ужасов, у них несколько сотен зубов, а самые крупные особи могут вырасти до шести метров. Но о том, как белые акулы появляются на свет, всё ещё известно крайне мало.

Белые акулы – яйцеживородящие животные, как и многие их сородичи. Это значит, что самки не откладывают яйца куда-то в воду, акулята развиваются и вылупляются из яиц ещё в утробе матери и только потом появляются на свет. При этом у них отсутствует плацента – место связи» нового организма с матерью, один из признаков обычного живорождения.

По словам соавтора исследования Филиппа Стернеса, беременные самки белой акулы производят жидкость, называемую маточным молоком, которой питаются эмбрионы акул. Также будущие малыши питаются другими яйцами самки, находясь ещё в утробе матери.

Возраст новорожденной акулы можно подтвердить благодаря ее форме – точнее, форме ее «округлого, недоразвитого спинного плавника», сказал Гуана. Он отметил, что плавник выглядел как спинные плавники нерожденных акулят, найденных внутри мертвых беременных акул.

Обнаружение такой молодой большой белой акулы так близко к берегу может изменить ожидания ученых относительно того, где происходят роды белых акул.