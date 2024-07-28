Впервые за сто лет северного гладкого кита заметили неподалеку от Ирландии

Вид кита Eubalaena glacialis находится на грани исчезновения - в мире сейчас насчитывается не более 400 особей.

Северный гладкий кит (Eubalaena glacialis) заметили у берегов Ирландии впервые за 114 лет, сообщает газета the Guardian с ссылкой на рассказ и видео очевидцев.

Адриан Магуайр, его жена и друзья наткнулись на уникальное – и крайне охраняемое животное — во время рыбалки на скумбрию в водах Атлантического океана.

Магуайр был настолько ошеломлен размерами кита (взрослые особи этого вида достигают 16 метров в длину) что просто позволил лодке дрейфовать по бухте МакСвайнс на северо-западном побережье Ирландии, пока его близкие наслаждались мощным видом и звуками, которое издавало животное.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни», – признался мужчина.

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Северного гладкого кита раньше можно было часто встретить вблизи берегов Исландии и Ирландии, но китобойный промысел сделал своё дело – сейчас в восточной части Атлантического океана этот вид китов оказался практически истреблен. Но с другой стороны Атлантики, у восточного побережья Северной Америки, ещё обитают несколько сотен этих существ.

Фото: Adrian Maguire / the Guardian

Северный гладкий кит находится на грани исчезновения. Несмотря на охранный статус, эти удивительные создания продолжают гибнуть при столкновении с кораблями или запутавшись в рыболовных сетях.

Сначала эксперты не поверили, что Магуайр и его друзья действительно встретили северного гладкого кита, ведь с тех пор, как их последний раз видели у берегов Ирландии, прошло уже столетие. Однако присмотревшись к фотографиями гигантского млекопитающего )где были видны характерные для него повреждения от китовых вшей) пришли в полный восторг. Такая близость кита к восточной части Атлантики даёт надежду, хоть и совсем небольшую, что когда-нибудь мы ещё встретим этих уникальных существ где-то поблизости от Европы.