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Все акулы должны постоянно двигаться: правда или миф?

Фото: NOAA Photo Library / Flickr

Темноперая серая акула (Carcharhinus amblyrhynchos)

Ученые развенчали миф о самой распространенной характеристике океанских хищников.

Многие из нас слышали, что акулам нужно постоянно двигаться, чтобы дышать – мол, из-за этого они даже не спят. Насколько это правда? 

Давайте сперва разберемся, как дышат вообще все рыбы – а не только акулы. Для нормального дыхания к жабрам любых рыб все время должна поступать свежая вода с новым кислородом. Когда они плывут, вода входит в рот, омывает жабры и выходит через жаберные щели. Но что делать, когда рыба останавливается? Тогда обычные рыбы все время открывают и закрывают рот, приподнимают и опускают жаберные крышки, тем самым засасывая свежую и выталкивая старую воду.

Но акулы – во всяком случае, подавляющее большинство из них — так не умеют. Вот и приходится им постоянно сновать в воде туда-сюда, чтобы обеспечивать приток свежей воды с кислородом, ведь иначе морские хищницы просто задохнутся! 

Биологи считали, что темноперая серая акула (Carcharhinus amblyrhynchos) является одним из таких видов. Но дайверы-исследователи организации Save Our Seas погрузились на Сейшельских островах и заметили, как эти акулы дремлют на морском дне, спрятавшись под укрытием нависающих рифовых уступов. 

При этом было видно, что нижние челюсти этих рыб поднимаются и опускаются так же, как у большинства рыб, которые умеют использовать метод вентиляции жабр с помощью ритмичных движений нижней челюстью во время остановок.  

Дайверы решили погрузиться в том же месте второй раз в апреле 2023 года – и снова увидели нескольких темноперых акул, отдыхающих на подводной «кушетке»! 

Во всех своих наблюдениях дайверы держались на расстоянии до пяти метров от акул, чтобы свести к минимуму воздействие на них. Акулы дремали, по-видимому, ничего не замечая, пока дайверы наблюдали за пульсацией их челюстей и случайными движениями их глаз.

Ведущий автор и морской биолог Роберт Баллок, руководитель исследований в Исследовательском центре Save Our Seas D'Arros на Сейшельских островах, рассказал, что это важно открытие для сохранения вида.

«Теперь мы можем лучше понять, как дышат серые рифовые акулы, и это может помочь нам лучше интерпретировать физиологические реакции этого вида на изменение окружающей среды», – заявил Баллок.

Другой интересный факт о серых темноперых акулах

Оказывается, когда эти акулы устают постоянно двигаться, они отдают себя на волю морскому течению. Исследователи заметили, что рыбы подолгу скользят на волнах подобно серферам, и сделали вывод, что такое поведение связано с экономией энергии. Исследователи подсчитали, что такое поведение позволяет акулам экономить до 15% энергии по сравнению с сородичами, которые покидали место активных приливов и отливов в дневное время. 

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