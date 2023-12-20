Все акулы должны постоянно двигаться: правда или миф?

Ученые развенчали миф о самой распространенной характеристике океанских хищников.

Многие из нас слышали, что акулам нужно постоянно двигаться, чтобы дышать – мол, из-за этого они даже не спят. Насколько это правда?

Давайте сперва разберемся, как дышат вообще все рыбы – а не только акулы. Для нормального дыхания к жабрам любых рыб все время должна поступать свежая вода с новым кислородом. Когда они плывут, вода входит в рот, омывает жабры и выходит через жаберные щели. Но что делать, когда рыба останавливается? Тогда обычные рыбы все время открывают и закрывают рот, приподнимают и опускают жаберные крышки, тем самым засасывая свежую и выталкивая старую воду.

Но акулы – во всяком случае, подавляющее большинство из них — так не умеют. Вот и приходится им постоянно сновать в воде туда-сюда, чтобы обеспечивать приток свежей воды с кислородом, ведь иначе морские хищницы просто задохнутся!

Биологи считали, что темноперая серая акула (Carcharhinus amblyrhynchos) является одним из таких видов. Но дайверы-исследователи организации Save Our Seas погрузились на Сейшельских островах и заметили, как эти акулы дремлют на морском дне, спрятавшись под укрытием нависающих рифовых уступов.

При этом было видно, что нижние челюсти этих рыб поднимаются и опускаются так же, как у большинства рыб, которые умеют использовать метод вентиляции жабр с помощью ритмичных движений нижней челюстью во время остановок.

Дайверы решили погрузиться в том же месте второй раз в апреле 2023 года – и снова увидели нескольких темноперых акул, отдыхающих на подводной «кушетке»!

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Во всех своих наблюдениях дайверы держались на расстоянии до пяти метров от акул, чтобы свести к минимуму воздействие на них. Акулы дремали, по-видимому, ничего не замечая, пока дайверы наблюдали за пульсацией их челюстей и случайными движениями их глаз.

Ведущий автор и морской биолог Роберт Баллок, руководитель исследований в Исследовательском центре Save Our Seas D'Arros на Сейшельских островах, рассказал, что это важно открытие для сохранения вида.

«Теперь мы можем лучше понять, как дышат серые рифовые акулы, и это может помочь нам лучше интерпретировать физиологические реакции этого вида на изменение окружающей среды», – заявил Баллок.