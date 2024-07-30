Всё как у людей: шимпанзе развязывают войны и умеют вести разведку

Среди всех млекопитающих к целенаправленным военным действиям оказались склонны только люди и шимпанзе.

Знаменитое исследование приматолога Джейн Гудолл о поведении шимпанзе в танзанийском национальном парке Гомбе-Стрим в 1970-х годах поведало нам не самую приятную истину: наши ближайшие родственники в животном мире умеют вести целые войны.

И это были не просто разовые стычки между несколькими особо активными представителями шимпанзе за пропитание или территорию, а настоящие многолетние разборки между кланами с применением хитроумных тактик и актов показательного каннибализма.

А исследование учёных из Германии доказало, что шимпанзе также склонны и к шпионажу. В течение трех лет с помощью GPS-трекеров и прямых наблюдений исследователи следили за группировками шимпанзе в Национальном парке Таи (Кот-д’Ивуар). Так они обнаружили, что продвигаясь к границам своих территорий, шимпанзе, как правило, взбираются на холмы и возвышенности, чтобы пронаблюдать за местом нахождения своих соперников.

Разведка помогала шимпанзе принять решение – стоит ли дальше продолжать путь или вернуться вглубь «своей» территории. Чем меньше было расстояние до конкурирующей группы, тем меньше была вероятность, что шимпанзе двинутся в сторону соперников.

Джейн Гудолл и ее шимпанзе Фото: Olgapetrusha_traveler / фотохостинг Russian Traveler

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Несмотря на наличие 98,8% общего ДНК у шимпанзе и людей, все-таки мы разительно отличаемся от своих далеких собратьев. Даже в сравнении со вполне миролюбивыми карликовыми шимпанзе (Pan paniscus), считается, что человек умеет гораздо лучше мирно договариваться с соперниками.

Взрослые особи шимпанзе – крупные и опасные животные: самец массой под 60 килограммов по силе почти в полтора раза превосходит мужчину схожей комплекции. Обитающие в лесу приматы питаются в основном дикими фруктами (например, инжиром), но, если выпадает возможность, не побрезгуют убить другую обезьяну или маленькую антилопу, разрывая тушу на части и жадно утоляя голод. Поскольку взрослых людей обезьяны побаиваются, их агрессия на территориях, где приходится конкурировать за пропитание с фермерами, обычно обращается на детей. Один из леденящих кровь случаев произошел в Западной Уганде в 2014 году. Тогда обезьяна (скорее всего, взрослый самец) выкрала ребенка прямо из-под носа работающей в поле матери: схватила двухлетнего мальчика за руку и понеслась прочь. На крики ребенка сбежалась вся деревня, соседи бросились в погоню. Но животное было сильным и грубым и насмерть покалечило малыша. Зверь сломал ему руку, разбил голову, разорвал живот и вырвал почки. Затем, закидав растерзанное тело травой, обезьяна убежала. Мальчик умер по дороге в больницу.

Почитайте про ту самую крупную войну между кланами шимпанзе, которая разгорелась в Танзании в 1974 году.