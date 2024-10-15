Вымершие додо заговорили с посетителями музея

Экспонаты музея зоологии Кембриджского университета теперь смогут болтать с гостями на разных языках и рассказывать о своей прошлой жизни — всё благодаря искусственному интеллекту.

Останки исчезнувшей с лица Земли птицы додо, скелет кита финвала, чучело вымирающей малой панды и даже американский таракан – вот лишь несколько экспонатов музея зоологии в Кембридже, которые стали участниками эксперимента по наделению мертвых животных способностью говорить.

В течение месяца посетители музея смогут «поболтать» с участниками проекта через свои мобильные телефоны – технология искусственного интеллекта позволит многим вымершим видам, включая додо, рассказать о своём пребывании на Земле, о том, чем они питались и с какими трудностями сталкивались.

Животные смогут общаться с гостями не только текстом, но и голосом – при этом они уже освоили более 20 языков. Создатели также обещают, что экспонаты смогут менять тон в зависимости от возраста человека, а их акцент будет зависеть от ареала обитания. Например, утконос (Ornithorhynchus anatinus) будет иметь австралийский говор, а малая панда (Ailurus fulgens) – болтать с гималайским акцентом.

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Малая панда (также красная панда или гималайский енот, Ailurus fulgens) считается вымирающим видом - на Земле осталось всего 2,500-10,000 особей, по разным данным. Фото: Su-May / Flickr

Посетители музея смогут задавать экспонатам вопросы – в том числе, как сами вымершие животные относятся к воскрешению их видов и клонированию. Например, маврикийский дронт — или птица додо — напомнит посетителям, что для её воскрешения потребуется не только ДНК, но и восстановление деликатной экосистемы всего местообитания додо на Маврикии.

Проект был разработан компанией Nature Perspective, которая создает алгоритмы ИИ с целью укрепления связей между людьми и природой. По словам помощника музея Джека Эшби, одной из целей проекта является попытка понять, сможет ли дар речи изменить человеческое восприятие некоторых животных – например, станем ли мы лучше относиться к тараканам, если они с нами поговорят.