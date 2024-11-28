Вымирающие эфиопские шакалы оказались сладкоежками. Почему это важно?

Эфиопский шакал или эфиопский волк (Canis simensis) является одним из самых редких видов диких псовых в мире: на Эфиопском нагорье, где он проживает, насчитывается менее 500 особей.

Один из самых уязвимых хищников Африки был замечен за поеданием нектара эфиопских красных цветков покера (Kniphofia foliosa) – ранее подобного пристрастия к сладкому у крупных видов плотоядных не наблюдалось!

Любовь эфиопских шакалов к нектару оказалась не просто любопытна, но и полезна для самих цветов: ведь когда эти волки суют свои мордочки в бутоны, они покрываются пыльцой, которую они потом переносят с цветка на цветок, становясь в своём роде «опылителями».

Фото: Adrien Lesaffre / EurekAlert

Исследователи из Программы сохранения эфиопских волков (EWCP) заметили, что некоторые представители шакалов могли за одну прогулку закусить сразу 30 цветками, а многие даже приводили с собой на клумбу детёнышей, что свидетельствует о социальном обучении среди эфиопских шакалов.

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«Это новое поведение, возможно, является первым известным взаимодействием растения и опылителя с участием крупного хищника, а также единственным крупным плотоядным хищником, когда-либо замеченным за питанием нектаром», – отметили учёные.

Эфиопский шакал находится на грани вымирания: популяция этого вида из семейства псовых ограничивается 6 анклавами, проживающими только в Эфиопском нагорье. В 99 зафиксированных стаях обитает менее 500 волков, большинство из них в национальном парке «Горы Бале».

К сожалению, даже в национальных парках они подвержены вирусным болезням типа бешенства и собачьей чумы, переносимыми одомашненными собаками. В 1990 году всего за неделю эпидемия бешенства убила практически 300 особей волков в горах Бале. С 1995 года спасением вида вплотную занимаются участники Программа сохранения эфиопского волка (EWCP). По их данным, 60% территорий земель, подходящих для жизни этого уникального вида – альпийские луга Африки — были уничтожены или преобразованы деятельностью человека для сельскохозяйственных угодий или собственных нужд.