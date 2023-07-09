Что-то случилось: большие белые акулы пожирают других акул и не трогают тюленей

Ученые обнаружили, что они меньше охотятся на тюленей.

Большие белые акулы (Carcharodon carcharias) – одни из самых известных морских хищников. Их основной рацион – тюлени, но новое исследование показывает, что они могут поедать других акул.

В ходе исследования большой популяции тюленей у побережья Южной Африки было обнаружено, что этих животных хищники почти не трогали. Это означает, что большие белые акулы питались чем-то другим, в том числе другими акулами.

Ученые исследовали остров Сил, расположенный у берега залива Моссел, который является домом для большой популяции тюленей. Исследователи предположили, что из 4000 тюленей на острове, если бы они были основным источником пищи для акул, 1500 погибли бы во время сезона охоты.

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Но выяснилось, что только 150 тюленей острова Сил были съедены примерно 40-60 акулами, которые плавали вдоль береговой линии залива Моссел. Лейси Уильямс, главный полевой специалист Ocean Research, задалась вопросом, чем еще питаются акулы, кроме тюленей.

Ученые выяснили, что три устья рек стали местами охоты этих акул, известными местами размножения и кормления более мелких видов акул. Это побудило исследователей собрать визуальные видео-доказательства, чтобы выяснить, что происходит.

Нил Хаммершлаг, директор программы по исследованию и сохранению акул Университета Майами, описал охотничьи манеры других акул. Они обнаружили, что рядом с большими белыми акулами кошачьи акулы (Scyliorhinus canicula) демонстрируют необычное поведение. Они притворяются мертвыми, не выкачивая воду из жабр и приостанавливая дыхание. Это поведение увеличивает шансы остаться замеченными большими белыми акулами.

Хаммершлаг сказал, что никогда не видел ничего подобного и что это свидетельствует о том, что кошачьи акулы, похоже, становятся новыми жертвами больших белых акул.