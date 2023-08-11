Выяснилось, что крокодилов привлекает плач человеческих младенцев

Ученые считают, что таким образом рептилии находят легкую добычу.

Группа ученых провела исследование, в ходе которого они проверяли реакцию нильских крокодилов (Crocodylus niloticus) на различные звуки. Они посетили рептилий в марокканском зоопарке и установили громкоговорители с дистанционным управлением в прудах под открытым небом.

Затем исследователи воспроизвели записи различных криков, исходящих из громкоговорителей, расположенных рядом с группами до 25 нильских крокодилов. Среди звуков были крики шимпанзе (Pan) и детенышей бонобо (Pan paniscus), зовущих своих матерей, кроме того, там был плач человеческих младенцев, записанный либо во время купания, либо в поликлинике во время вакцинации.

Почти все записи заставляли крокодилов двигаться к громкоговорителю и искать источник звука.

Рептилий особенно привлекали крики, которые указывали на большее беспокойство детёныша – и человеческого, и обезьяньего. Исследователи полагают, что крокодилы, вероятно, были привлечены детскими тревожными звуками, потому что эти звуки сигнализируют о слабости объекта, который может стать легкой добычей.

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По словам автора исследования Николя Гримо, специалиста по биоакустическим исследованиям, такая реакция показывает природу «бедствия» как нечто общее для животных, даже если они происходят от разных видов. Он также добавил, что плач – своего рода инструмент эмоционального общения.

Однако в исследовании не учитывался пол крокодилов, поскольку исследователи не могли определить, кто из них самец, а кто самка. Определение того, у крокодилов мужского или женского пола больше склонности двигаться к плачущему, может лучше прояснить, пытались ли рептилии поживиться или... помочь?

Когнитивист Пьера Филиппи из Цюрихского университета сообщает, что результаты исследования говорят об адаптации животных к выживанию: нильские крокодилы эволюционировали, чтобы реагировать на звуки испуганных детенышей животных, и этот навык помогает им оставаться сытыми.

Нильский крокодил – крупнейший вид крокодилов в Африке, который может достигать 4,5 метра в длину и весить до 750 кг. Они процветают в регионе к югу от Сахары, в бассейне Нила и в пресной воде на Мадагаскаре. Нильские крокодилы питаются в основном рыбой, но нападают на всех, кто встречается им на пути, например, на птиц, зебр, дикобразов и даже других крокодилов. За одно кормление он может съесть до половины своего веса.

Этот устрашающий хищник обладает необычной особенностью – крокодилы весьма заботливые родители. В то время как большинство рептилий просто откладывают где-нибудь яйца и двигаются дальше, самцы и самки нильских крокодилов охраняют свои гнезда до тех пор, пока детеныши полностью не вылупятся. Иногда они осторожно берут яйца в рот и чуть надкусывают, чтобы помочь своим детям выбраться наружу.