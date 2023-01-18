WWF набирает «моржовых детективов». Вы справитесь?

Волонтеров просят заняться подсчетом атлантических моржей на снимках из космоса.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Британская антарктическая служба (BAS) попросили общественность поучаствовать в программе «Моржи из космоса» (Walrus From Space) и внести свой вклад в науку о сохранении животных.

Делать это предлагается при помощи поиска и подсчета моржей на тысячах спутниковых снимков из космоса – причем часто это не так уж просто. Для выполнения этой задачи компания Maxar Technologies в 2021 году собрала тысячи изображений моржей и загрузила их на платформу гражданской науки.

Идея запуска программы «Морж из космоса» возникла после того, как ученые из WWF и BAS посетили места отдыха морских млекопитающих для калибровки и проверки спутниковых снимков, которые показывают число моржей на земле. В ходе этой работы исследователи увидели, насколько реальна угроза изменения климата для моржей в Арктике — регионе, который нагревается в 5-7 раз быстрее остального мира.

«Моржи — большие и сильные животные, но они также становятся все более уязвимыми к последствиям климатического кризиса, поскольку морской лед буквально тает под ними. То, что мы пытаемся сделать — с помощью представителей общественности — лучше понять моржей, как на них влияет климатический кризис сейчас и как они могут реагировать на него в будущем», — рассказал главный полярный советник WWF Великобритании Род Дауни.

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Чтобы узнать больше и внести свой вклад в науку при помощи поиска и подсчета моржей на тысячах спутниковых снимков из космоса, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Подсчет морских млекопитающих будет идти с 17 января по 7 февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что на российской части Куршской косы впервые заметили моржа — вероятнее всего, он приплыл с течением из Польши.