Ядовитый паук убил целую землеройку: это впервые запечатлели на видео

И теперь это невозможно развидеть.

Большинство пауков абсолютно безобидны для человека. К таким относится и ложная черная вдова, или стеатода крупную (Steatoda nobilis) – крохотный паучок размером не больше 10 миллиметров. Но оказалось, что это членистоногое может справиться с созданиями намного крупнее себя.

Согласно новому исследованию, ложная черная вдова может охотиться на позвоночных, и в ее меню входят ящерицы, летучие мыши и землеройки. Последнюю жертву зафиксировали на видео во время драматической сцены, которая развернулась в одном из городков на юге Англии.

Несмотря на свое название, карликовая землеройка или многозубка (Suncus etruscus) является гигантом по сравнению с этим пауком. Обычно длина зверька составляет около пяти сантиметров (плюс хвост длиной четыре сантиметра). Хотя это одно из самых маленьких млекопитающих в мире, землеройка в три раза больше и почти в 10 раз тяжелее, чем охотница – ложная черная вдова.

Нападение ложной черной вдовы на землеройку зафиксировала зоолог Университета Голуэя Дон Стерджесс. По ее словам, млекопитающее запуталось в паутине и не смогло выбраться. Вероятно, это связано с сильным нейротоксическим ядом паука, который вызывает нервно-мышечный паралич.

Ложная черная вдова Фото: Martin Cooper / flickr.com

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После смерти землеройки паук поднял свою жертву на высоту примерно 25 сантиметров и пировал на ней три дня, пока от нее не остались кожа да кости (и немного шерсти).

Вряд ли маленькое млекопитающее стало случайной добычей. Исследователи пишут, что это третий отчет за пять лет о ложной черной вдове, которая охотится на позвоночных. И методы охоты этого вида пауков указывают на адаптацию к тому, чтобы питаться ими и дальше.

«Это наблюдение демонстрирует, что ложная черная вдова прекрасно приспособлена для охоты на крупную добычу благодаря сильнодействующему яду, чрезвычайно прочной паутине и сложному охотничьему поведению», – Мишель Дюгон, зоолог из Университета Голуэя.

Исследователи пишут, что землеройка, вероятно, забралась на куст глицинии возле окна спальни в английском доме, где паук поймал ее в свои сети, парализовал ядом, а затем поднял наверх для трапезы.

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Авторы исследования отмечают, что это первый случай, когда какой-либо член семейства пауков-тенётников (Theridiidae) был замечен за охотой на землероек на территории Великобритании.

Стеатода крупная родом с Мадейры и Канарских островов, но за последнее столетие стала инвазивным видом в нескольких других частях мира, возможно, наиболее известным в Великобритании. Таблоиды поспешили представить паука как смертельную угрозу, но на самом деле для человека ложная черная вдова не опасна. Хотя членистоногое может нанести болезненный укус и ввести патогенные бактерии вместе со своим ядом, смертельным этот укус не будет, к тому же паук неагрессивен.