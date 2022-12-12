Ягуары – вовсе не одиночки: самцы могут дружить годами

Масштабное исследование показало, что эти дикие кошки создают взаимовыгодные коалиции.

О ягуарах мы знали то, что они живут поодиночке и встречаются разве что для спаривания. Но и это теперь опровергли.

Ученые из Венесуэльского института научных исследований в соавторстве с Panthera, всемирной организацией по охране диких кошек, обнаружили новые доказательства того, что самцы ягуаров (Panthera onca) в дикой природе могут формировать коалиции и сотрудничать друг с другом, вопреки расхожему мнению об исключительно одиночном образе жизни этих животных.

Похоже, крупнейшая дикая кошка Америки более социальна, чем считалось ранее: чужие друг другу самцы иногда образуют многолетние союзы в регионах, где наблюдается высокая плотность добычи и самок ягуаров.

Проект включал анализ данных из пяти исследований, в которых использовались фотоловушки, GPS-телеметрия и прямые наблюдения за ягуарами в венесуэльских тропических равнинах Льяноса и бразильском Пантанале – в затопленной лесной саванне, изобилующей водной и наземной добычей.

Из более чем 7000 записей команда исследователей зафиксировала 105 взаимодействий между самцами. Большую часть из таких взаимодействий (около 70) биологи классифицировали как «сотрудничество или формирование коалиции». Девять взаимодействий были классифицированы как социальная толерантность, и только 18 были признаны агрессивными столкновениями.

В некоторых случаях такая дружба двух самцов была весьма продолжительной. Например, два исследования показали, как пара ягуаров сформировала стабильные партнерские отношения, которые продлились более семи лет. В южной части Бразилии, в регионе Пантанал, два самца «сотрудничали» таким образом с 2006 по 2014 год: они вместе патрулировали территорию, общались друг с другом особыми голосовыми вокализациями, делили добычу и даже отдыхали бок о бок.

Друзья-ягуары из Льяноса демонстрировали несколько иное поведение. Исследователи обнаружили, что они держались вместе, и это каким-то образом позволило им быть успешными у самок: каждому из самцов удалось спариться с несколькими самками ягуаров.

«Это новое открытие показывает, что дикие самцы ягуаров могут взаимодействовать и даже налаживать долгосрочные отношения с бывшими конкурентами. Тайная жизнь ягуаров более сложна, чем считалось ранее. Нам еще многое предстоит узнать о жизни этих скрытных диких кошек, а результаты помогут ученым лучше сохранить эти виды и места, где они обитают», – Эллисон Девлин, заместитель директора программы Panthera.

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Ягуары делили добычу после охоты, вместе патрулировали и помечали территорию, осмеливались заходить на территорию других самцов и вместе преследовали и убивали других ягуаров, зашедших на их земли. Такое поведение вполне обычно у львов (которые образуют прайды) и гепардов (которые иногда образуют мужские холостяцкие группы).

Однако по сравнению со львами и гепардами самцы ягуаров проводили меньше времени вместе и не общались с самками, чтобы вырастить детенышей. Коалиции ягуаров формировались только между двумя неродственными самцами, не больше.

Хотя авторы подчеркивают важность этого исследования, они предупреждают, что оно не демонстрирует «эволюцию в действии». Для подтверждения гипотезы о том, что такое совместное поведение дает какое-либо эволюционное преимущество потомству этих самцов, необходимо исследование еще нескольких поколений.

Это не первый удивительный случай, опровергающий стереотип о том, что ягуары ведут исключительно одиночный образ жизни. Около года назад команда ученых опубликовала исследование, в котором говорилось об обнаружении на бразильских болотах странной группы леопардов, которые живут стаей и рыбачат вместо охоты. Это произошло на экологической станции Тайама. Этот большой экологический заповедник расположен в отдаленной северной части Пантанала.

Благодаря GPS-ошейникам, которыми были оснащены звери, выяснилось, что ягуары Тайама проводят много времени рядом друг с другом: они прогуливаются, рыбачат и играют вместе. Это исключительное поведение для ягуаров (если отталкиваться от того, что мы знаем о кошках в других частях света).

Спасти ягуаров Самая большая кошка в Западном полушарии, ягуар встречается в джунглях от Мексики до Аргентины. Несмотря на такой широкий ареал, этот вид был уничтожен почти на 50 процентах его исторической среды обитания. В Льяносе, Панталане и других регионах Латинской Америки программа Panthera работает над смягчением конфликта между людьми и ягуарами при помощи экотуризма. Под руководством опытных гидов желающие могут за ягуарами в дикой природе, в том числе в затопленных лесных саваннах с хорошей видимостью диких животных. Этичный экотуризм приучает ягуаров к присутствию людей (при соблюдении законной и безопасной дистанции, когда наблюдатели остаются в лодках или транспортных средствах). Такая практика, в свою очередь, позволяет людям наблюдать, как ягуары ведут себя в естественной среде.