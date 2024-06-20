Якутские учёные провели вскрытие уникальной мумии древнего волка

Отлично сохранившуюся мумию хищника эпохи плейстоцена обнаружили в 2021 году.

Якутские ученые провели вскрытие древнего волка, найденного три года назад в толще многолетней мерзлоты на глубине около 40 метров на реке Тирехтях в Абыйском районе Республики Саха.

Процедура была проведена на базе лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова, после того как местные жители передали находку в Академию наук Республики Саха (Якутия) для проведения научных исследований.

Ученые определили приблизительный возраст ископаемых остатков – более 44 000 лет.

По словам руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, это первая полная находка взрослого хищника эпохи позднего плейстоцена, не имеющая аналогов в мире.

«Его желудок сохранился в изолированном виде, отсутствуют загрязнения, поэтому задача стоит нетривиальная», – рассказал учёный.

«В результате проведенной препарации мы надеемся получить моментальный срез биоты древнего плейстоцена. Это был активный и крупный хищник, у нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы».

Якутские ученые сумели взять образцы мягких тканей животного, его внутренних органов и содержимого желудочно-кишечного тракта. Их анализ поможет изучить геном древнего волка и сравнить его с геномом современных сородичей, исследовать древние вирусы и микробиоты, узнать, чем питался хищник.

«Дополнительно мы отобрали один премоляр – зуб, чтобы определить биологический возраст находки», — рассказал заведующий лабораторией Музея мамонта СВФУ Максим Чепрасов. – «Но по стертости зубов и развитию сагиттального гребня уже можно сказать, что это взрослый самец».

Чепрасов также добавил, что после всестороннего исследования мумии ученые СВФУ приступят к изучению другой находки – тоже волка, но обнаруженного в Нижнеколымском районе Якутии и привезенного в музей в 2023 году.

Предоставлено пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве Фото: Мичил Яковлев, СВФУ им. М. К Аммосова

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Во вскрытии принимали участие специалисты из Санкт-Петербурга, которые работают совместно с якутским коллегами с 2014 года. Как рассказал Артем Недолужко, научный руководитель лаборатории палеогеномики Европейского университета в Санкт-Петербурге, совместными силами им уже удалось определить последовательности геномов якутской и ископаемой ленской лошадей, а также поработать с геномами ископаемых зайцев и голоценового медведя.

«Аутопсия волка стала продолжением тех работ. Главная наша цель – это понять, чем этот волк питался, кем он был и как он относится к тем древним волкам, которые населяли северо-восточную часть Евразии, в частности Якутию», — прокомментировал Недолужко.

Предоставлено пресс-центром Республики Саха (Якутия) в Москве Фото: Мичил Яковлев, СВФУ им. М. К Аммосова

Совместная работа также позволит больше узнать о бактериях, которые населяли мамонтовую степь, начиная с плейстоценового периода.

«Мы видим, что в находках ископаемых животных на протяжении тысячелетий могут выживать живые бактерии, которые являются своего рода свидетелями тех давних времен», – поясняет Артемий Гончарв, заведующий лабораторией функциональной геномики и протеомики Института экспериментальной медицины, профессор кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова Минздрава России.

«Мы надеемся на хорошие результаты, которые позволят чуть дальше продвинуться в понимании того, что из себя представляли древние микробные сообщества, какую функцию они выполняли и насколько в их структуре были представлены опасные патогенные бактерии».

Профессор отметил, что есть вероятность, что обнаруженные микроорганизмы можно будет применять в медицине и биотехнологии «в качестве перспективных продуцентов биологически активных веществ».

«Поэтому эти исследования имеют особое влияние на будущее», – заявил ученый.

Пресс-центр Республики Саха (Якутия) в Москве