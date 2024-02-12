Январь 2024 стал самым жарким за всю историю. В Барселоне засуха, там запрещают автомойки

Похоже, в дальнейшем таких рекордов будет только больше.

Прошлый январь стал самым жарким за всю историю мировых наблюдений – как в море, так и на суше. Об этом сообщили эксперты из Службы по изменению климата Европейского Союза Copernicus. Во всем мире температура воздуха составила в среднем 13,14 °C, побив предыдущий рекорд, установленный в 2020 году, на 0,12 градуса.

В мире уже восемь месяцев подряд, начиная с июня 2023 года, наблюдаются самые высокие зарегистрированные температуры для каждого месяца. А из-за январской жары глобальная температура Земли с февраля прошлого года в среднем на 1,52 °C превысила доиндустриальные нормы.

Это означает, что планета в среднем превысила порог потепления на 1,5 °C, установленный Парижским соглашением 2015 года, в течение полных 12 месяцев. Несмотря на это, эксперты утверждают, что должно пройти ещё несколько лет, прежде чем соглашение будет считаться официально нарушенным. Тем не менее, первое преодоление этой отметки является «важной вехой», говорит Мэтт Паттерсон, физик-атмосферник из Оксфордского университета.

«2024 год начинается с еще одного рекордного месяца. Быстрое сокращение выбросов парниковых газов – единственный способ остановить повышение глобальной температуры», – Саманта Бёрджесс, заместитель директора Copernicus.

Мировой океан также ощутил жару на себе. Поскольку температура поверхности моря за месяц составила в среднем 20,97 °C, был побит предыдущий январский рекорд, установленный в 2016 году, на 0,26 градуса. В начале февраля температура на море оставалась выше любого другого рекорда, датируемого 1979 годом.

Жара прошлого месяца остро ощущалась во всем мире, особенно в связи с продолжающимся погодным явлением Эль-Ниньо, которое усугубляет жару. В Чили лесные пожары, вызванные засухой и жарой, опустошили тихоокеанское побережье страны, унеся жизни более 100 человек. Поскольку еще сотни людей пропали без вести, а число погибших, как ожидается, будет расти, официальные лица заявляют, что эти пожары могут стать самыми смертоносными за всю историю страны.

На востоке Испании, где длится трехлетняя засуха, нехватка воды достигла критичного уровня. Резервуары в регионе Каталонии упали до 16 процентов, а Пиренейский полуостров находится в самой засушливой точке за 1200 лет. Строгие ограничения на воду, включая запреты на автомойки и заполнение бассейнов, были введены в более чем 200 городах, включая Барселону. Страна рассматривает возможность импорта воды морским транспортом.

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Средние дневные температуры поверхности моря за 2015 год (синий), 2016 год (желтый), 2023 год (красный) и 2024 год (черный). Все остальные годы с 1979 по 2022 годы показаны серыми линиями Фото: Copernicus Climate Change Service

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) заявили, что имеется примерно 33-процентная вероятность того, что 2024 год будет еще жарче предыдущего и с вероятностью 99% войдет в пятерку самых жарких в истории наблюдений.