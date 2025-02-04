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Январь в Санкт-Петербурге стал самым влажным за всю историю наблюдений

Январь в Санкт-Петербурге стал самым влажным за всю историю наблюдений

Вечерний Санкт-Петербург

За 31 день в северной столице зафиксировали выпадение 104 мм осадков – в два раза больше обычного.

Январь 2025 года стал самым «влажным» в истории Санкт-Петербурга, отметили эксперты Gismeteo. 

В среднем за последние годы в городе в первый зимний месяц выпадает около 53 мм осадков, но в этом году было зарегистрировано целых 104 мм. Это абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в 2011 году: тогда в январе на долю Санкт-Петербурга выпало 82 мм осадков.

Подобные показатели больше характерны для теплого времени года, когда осадки выпадают в виде ливней, пояснили метеорологи. Но январь 2025 года отличался ещё и аномальным теплом. Средняя температура месяца составляла -0,6 °C.

Самая низкая температура была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 6 января (-16,2 °C), а самая высокая – 30 января (+6,4 °C). Так второй зимний месяц стал одним из трех самых теплых в истории наблюдений в городе. 

К концу января снежный покров в Санкт-Петербурге исчез окончательно – хотя 13 января сугробы в городе достигли пика в 32 см.

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